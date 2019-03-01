01 Mart 2019 18:02Son Güncellenme Tarihi: 01 Mart 2019 18:52
Uludağ'da öğrencileri taşıyan tur otobüs devrildi: 45 kişi yaralandı
Bursa’da lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsü devrildi. Yaralanan 41 öğrenci ve 4 öğretmen tedavi altına alındı.
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Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA
Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü Uludağ yolunda devrildi. Kazada yaralanan 41 öğrenci ve 4 öğretmen, hastanelere götürüldü.
İstanbul'dan gelen Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan ve H.C. kontrolündeki tur otobüsü Uludağ dönüşü Dobruca mevkisinde kaza yaptı.
Otobüsün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.
Kazada, otobüsteki 41 öğrenci ve 4 öğretmen yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Hafif yaralandığı öğrenilen şoför, gözaltına alındı. (Bursa/AA)