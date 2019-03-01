TARİŞ, işten attığı işçilerin eyleminden 'psikolojik' zarar görmüş

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı fabrikasında Gıda-İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan işçilere ve sendikacılara açılan davanın ilk duruşması görüldü. Kasım ayında işten çıkarılan TARİŞ işçileri aynı gün kapı önünde eylem yapmış ve gözaltına alınmıştı. Aynı işçiler hakkında ve DERİTEKS İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, Birleşik Metal-İş İşyeri Temsilcisi Sedat Sadak, Gıda-İş Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek, Genel-İş Sendikası 2 No’lu Şube Mali Sekreteri Ümit Gültekin’e yönetimin şikayeti üzerine “toplanma ve yürüyüş yasasına aykırılık” maddesi ile ilgili dava açıldı.

Karşıyaka Adliyesi 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada, işçiler anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye oldukları, işten atıldıkları ve gözaltına alındıkları süreci anlattı.

İzmir Baro Başkanı Avukat Özkan Yücel’in de aralarında bulunduğu 12 avukat işçileri ve sendikacıları savundu. Duruşmayı, Gıda-İş Ege Bölge Başkanı Gürsel Köse, Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Adem Sarıçoban, Çiğli Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi, TES-İŞ 1 No’lu Şube Başkanı Muharrem Ekim de destek için izledi.

TARİŞ yetkilileri, 6 Kasım’daki eylem ve gözaltılar nedeniyle psikolojik zarar gördüklerini iddia etti. Mahkeme heyeti duruşmayı 3 Mayıs’a erteledi. (İzmir/EVRENSEL)