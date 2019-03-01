Diyarbakır Barosu, baro yöneticilerine dönük saldırıyı protesto etti

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, Baro yöneticileri ile Baro çalışanları, Diyarbakır Barosu önünde, açlık grevindeki çocuklarıyla ilgilenilmediğini öne süren kişilerin saldırısına maruz kaldı. Baroya yönelik saldırı Diyarbakır Adliyesi önünde kitlesel açıklamaya kınandı. Aydın saldırıya ilişkin şunları söyledi:

“Bu saldırıyı yapan kişi oğlu cezaevinde ve açlık grevinde olan bir şahıs. Maalesef oğluyla yeterince ilgilenmediğimizi ileri sürerek, bize fiziki saldırıda bulundu, hakaret etti, tehdit etti. Çok ısrarla konuşmak istemimize rağmen, ne yazık ki saldırı yolunu tercih etti."

Baro olarak açlık grevlerinin başladığı günden bu yana, açlık grevlerinin barışçıl bir şekilde sonuçlanması, can kaybı ve kalıcı sakatlıkların yaşanmadan sonuçlanması için kamuoyuna açıklamalarda ve girişimlerde bulunduklarını belirten Aydın, açlık grevleri nedeniyle Bayburt Cezaevinde üç meslektaşının tartaklandığını da ifade etti. Baroya yapılan “açlık grevleriyle yetirince ilgilenmiyorlar” eleştirisinin haklı olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Ailesinin endişesini de anlıyoruz. Çocukları, yakınları açlık grevinde olan insanların endişelerinizi anlıyoruz. Bizde bir hukuk örgütü olarak endişeliyiz. Bu endişemizi, kamuoyunu yaptığımız açıklamalarda, yetkililerle yaptığımız görüşmelerde dile getirdik. Maalesef bu işi dostane bir şekilde çözmek isteyen Diyarbakır Barosu hedef alındı, saldırıya uğradı.”

“SALDIRI BİREYSEL DEĞİL”

Saldırının bireysel olmadığını da belirten Aydın şunları söyledi:

“Bu işin örgütlü bir iş olduğunu düşünüyoruz. Daha Tahir Elçi'nin failleri ortaya çıkarılmadan yeniden Diyarbakır Barosuna böyle bir saldırı örgütlenmesini kınıyoruz. Tahir Elçi'yi öldürmekle bu baroyu susturamadınız. Bizi öldürmekle de susturamazsınız. Bunu bu işin arkasındaki kişiye açıkça söyleyeyim. Biz buradayız, gidecek bir yerimiz yok. Alnımız açık, insan haklarına yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Soruşturma, kovuşturma, saldırı tehdidi altında olacağımızı biliyoruz. Avukatlara saldırmak maalesef Türkiye toplumunun neredeyse geleneksel bir tercihi haline geldi. Kınıyoruz, Tahir Elçi gider Cihan Aydın gelir. Cihan Aydın gider başkası gelir. Bu bayrak asla ve asla yere düşmeyecek.”

Yapılan açıklamanın ardından Aydın ve beraberinde bir grup avukatla birlikte Saldırı ilgili Cumhuriyet Başsavcısıyla görüşeceklerini belirten Aydın, “Bu saldırının arkasındaki kişilerin ortaya çıkarılması için destek talep edeceğiz” dedi. (DiyarbakırEVRENSEL)