YKS başvuru süresi 6 Mart’ta sona erecek

Milyonlarca öğrenci için 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları devam ediyor. Türkiye’nin en önemli sınavlarından biri olan üniversite sınavı için başvurular çarşamba günü sona eriyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar adaylara tavsiyelerde bulundu.

“Başvurular, gençlerimizin geleceğini belirleyecek olan sınav kadar önemli. Doğru kararı vererek başvurularını yapmaları büyük önem taşıyor. Başvuru detaylarını ve bir önceki sene TYT’den 200 puanın üzerinde alan arkadaşlar haklarını iyi öğrenmeliler” diye konuşan Uçar, “Sınav başvurusunda bulunacak arkadaşlar bir önceki yılın TYT'sinden 200 puan ve üzeri almışlarsa sınava girmeyebilir ve bu puanlarını 2019 YKS yerleştirmelerinde kullanabilirler. Ancak önceki yılın puanlarını 2019 YKS'de kullanmak isteyen adayların her halükârda 2019-YKS'ye başvuru yaparak ‘2018-TYT puanım 200 ve üzeridir. 2019-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum’ seçeneğini işaretlemeleri gerekiyor” şeklinde açıklamada bulundu.

‘BAŞVURU YAPMANIZ GEREKEN NOKTAYI DOĞRU BELİRLEYİN’

“Sınava girecek son sınıf öğrencileri başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden, ÖSYM tarafından belirlenmiş sınav merkezlerinden yapabilirler. Mezun arkadaşlar ise durum biraz daha farklı. ÖSYM aday işlemleri sisteminde yer alan fotoğraf ve eğitim bilgileri güncelse başvurularını bireysel olarak ÖSYM aday işlemleri sisteminden yapabilirler. Fotoğraf ve eğitim bilgileri güncel değilse ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerine gitmeleri gerekecek” diyerek sözlerine devam eden Uçar, adayları sınav ücretleri için son günü beklememeleri konusunda özellikle uyardı.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI İÇİN SON TARİHE DİKKAT!

Adayların her bir oturum için 50 TL ücret yatırmaları gerektiğini hatırlatan Uçar “Adaylar gireceği oturum sayısına göre ücret yatırmalılar. Örneğin bir aday 3 oturuma girecekse toplamda 150 TL olan başvuru ücretini, kılavuzda yer alan banka hesaplarından birine yatırmalı. Bu ücretin yatırılması için son gün 7 Mart 2019 mesai bitimine kadardır. Son gün oluşacak yoğunluğu düşünerek sınava girecek olan arkadaşlarımızın işlemlerini son güne bırakmalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

Tüm bu süreçte başvuru yapacak olan adayların istek ve tercihlerini iyi belirlemelerini, başvurularını tüm kararlarını tamamlayarak yapmalarını ve başvurularını son güne bırakmamalarını söyleyen Uçar, “Şimdiden tüm aday arkadaşlara başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı. (DHA)