Aras Kargo’da toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı

Aras Kargo ve TÜMTİS arasında imzalanan toplu sözleşmede, 1 Eylül 2018 ile 31 Aralık 2018 arasında geriye dönük yüzde 9, 31 Aralık 2018 ile 31 Aralık 2020 yılı arasında ilk yıl yüzde 22, ikinci yıl enflasyon oranında zam için imza atıldı.

TÜMTİS ile Aras Kargo arasında süren toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. 2 yılık imzalanan toplu sözleşmeye ilişkin sendika tarafından yapılan açıklamada sendika üyesi işçilerin 1 Eylül 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında alınan ücretlerine yüzde 9 oranında, 31 Aralık 2018 tarihinde almış oldukları ücretlerine yüzde 22 oranında zam alındı. Ücretlere ek olarak bir aylık ücretleri tutarında ikramiye alındığı duyuruldu. Sözleşmeye ilişkin Evrensel’e konuşan TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, toplu sözleşmenin başlangıç tarihi olan Eylül 2018 tarihinden Ocak ayına kadar geriye dönük olarak yüzde 9 zam aldıklarını sonrasında ise ilk yıl yüzde 22 zam aldıklarını söyledi. Taleplerinin enflasyon farkı ve yüzde 5 olduğunu, patronun ise Eylül 2018'den ocağa kadar yüzde 5 sonrası için yüzde 22 teklif ettiğini aktaran Öztürk, imzalanan ilk toplu iş sözleşmesinin kazanım olduğunu söyledi.

Sendika tarafından imzalandığı açıklanan diğer maddeler ise şöyle:

“Yakacak, öğrenim, doğum, evlenme yardımlarını içeren sosyal maddelerde artış sağlandı. 12 TL olan yemek ücretleri 15 TL’ye çıkarıldı. Fazla mesai ücretleri yüzde 60’a çıkarıldı. Mevcut yıllık izinlere birer gün ilave alındı. İş güvencesini içeren maddelerde önemli kazanımlar sağlandı. Sendika üyeliği ve sendika temsilciliği için ek güvenceler getirildi. Disiplin kurulu kararı olmaksızın işçi çıkarılamayacağı TİS ile güvence altına alındı.” (Ankara/EVRENSEL)