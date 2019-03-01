Diyarbakır Barosu: Tahir Elçi dosyasının takipçisiyiz

Diyarbakır Barosu Tahir Elçi’nin faillerinin bulunması talebiyle 165. haftada Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya geldi. Eylemde konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın faillerin bulunması verilen sözlerin tutulması noktasında hiçbir bir gelişmenin olmadığını söyledi. Aydın, Elçi cinayetinin aydınlatılması noktasında ellerinden gelen 3 yılı aşkın hiçbir gelişmenin olmadığını belirterek cinayetin aydınlatılana dek dosyanın takipçisi olacaklarını söyledi.

AVUKATLARA YÖNELİK CİDDİ SALDIRILAR VAR

Aydın, daha sonra cezaevlerindeki açlık grevlerini takip etmek üzere cezaevlerine giden avukatlarının saldırıya uğradığını ekleyerek “Son dönemlerde görevlerini yapan avukatlara yönelik ciddi saldırılar var. Ciddi engellemeler var. Biraz önce görüştüğüm Diyarbakır Barosu Cezaevi Komisyonu üyesi 3 meslektaşımızın Bayburt L Tipi Cezaevi açlık grevlerini izlemek için, açlık grevindeki mahkûmların ailelerinin başvurusu üzerine şikayetlerinin incelemek için oraya gittiler. Şu anda oradalar özellikle 2 kadın meslektaşımıza yönelik olarak tartaklamaya varacak düzeyde, maalesef bir engellemeyle karşılaştılar” şeklinde konuştu.

KADINLARI EVE MAHKUM ETME POLİTİKASIDIR

Bağcılar Mahallesi’nde sadece kadın pazarcıların kullandığı Jiyan Kadın Semt Pazarı’nın yakınına erkek pazarcıların yer açma isteğine ilişkin açıklamada bulunan Av. Hatice Demir ise kadın pazarcıların çoğunun yoksul ve erkek şiddeti mağduru olduklarını kendilerine ilettiklerini belirterek kadınların maruz kaldığı bu duruma sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. Demir, pazarcı kadınlarla yaptıkları görüşme sonucu Bağlar Belediyesi ile yaptıklarını sözleşme süresinin kısa olmasının ve katı kuralları olmasından kaynaklı kadın pazarcıların sayısın da ciddi azalma olduğunu da ekleyerek erkek pazarcıların saldırılarının kadınları eve mahkum etme politikası olduğunu söyledi. Demir, Kadın Hakları Merkezi olarak hukuki süreçte pazarcı kadınların yanlarında olacak belirterek “Kadının yoksulluğa mahkum edilmesi ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak toplumsal cinsiyete dayalı eylemler kadına yönelik şiddettir. Biz buradan tüm yetkililere sesleniyoruz, özellikle belediyelerin ve valiliğin yaşanan soruna müdahil olmalı ve derinleşerek büyüyen krizi çözmek için girişimlere başlamalılar” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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