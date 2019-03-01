Esat Yılmaer’den “efsane Chicago Bulls röportajı”na dair yeni açıklama

Gazeteci Esat Yılmaer’in 1998 NBA finalleri sırasında Chicago Bulls oyuncularıyla konuşarak yaptığını söylediği haberin gerçekliği yıllardır tartışma konusudur.

Yılmaer’in “Yer Chicago Drake Hotel. Burası Bulls’un karargahı” diye başlayan haberinde “Chicago Bulls oyuncularının Türkiye’deki transfer rakamlarına inanamadığı” öne sürülüyordu. Hatta Michael Jordan’ın İbrahim Kutluay’ın 10 milyon dolar karşılığında TOFAŞ’a transfer olacağı iddiasına “Dalga mı geçiyorsun” tepkisini verdiği belirtiliyordu.

EKŞİ SÖZLÜK'ÜN KLASİK "ENTRY"LERİNDEN BİRİ OLDU

Haberdeki pek çok unsur, okurlara gerçek dışı gelmişti ve bu ortak ruh hali 2004’te Ekşi Sözlük’te “Esat Yılmaer’in Chicago Bulls röportajı” başlığının açılmasıyla internete taşındı.

Vernon Sullivan rumuzlu kullanıcının “8 haziran 1998'de hürriyet gazetesi'nde yayınlanan, esat yılmaer'in chicago bulls oyuncularının takıldığı barda onlarla yaptığı(!) sohbeti aktaran, okuyanı yerlere düşüren, karnına ağrılar sokan efsane haberi” ifadesiyle açtığı başlığa yapılan ilk yorumlardan bazıları şöyleydi:

“Parma Maniac: esat yılmaer'in efsanevi sıkışçılığını bize gösteren haberdir bu.. okuyun okuyun gülün..

Sheva: jordan'in bi 'ben bu yaz geliyim de cekip ceviriyim sizin su basketbol camiasini, olmuyor boyle esatcim' demedigi roportajmis bu.. tebrik ediyoruz esat yilmaer i, jordan'i pippen'i konusturdugu metinler kadar, ortada niye bir kanit olmadigina dair buldugu bahanesi de pek yaraticidir..

Caafa: esat'in "fotograf cekmeme izin vermediler" diyerek butun kanit gosterme yukumlulugunden siyrildigi roportaj.”

YILMAER'DEN TEYİT.ORG'A: KUKOÇ DOĞRULAMIŞTI

2018’de teyit.org’un da gündemine gelen ve “Esat Yılmaer’in Chicago Bulls oyuncuları ile yaptığı ‘fantastik’ röportaj” başlığıyla yayımlanan içerikte “O dönem dünyadaki en ünlü basketbol takımı olarak kabul edilebilecek Bulls’un, uğur merkezi olan ‘Blues Bar’ hakkında internette herhangi bir ipucuna rastlanmıyor. Google’da ‘Chicago Bulls, Drake Otel, Blues Bar’ üçgeninde yapılan aramalarda Yılmaer’i destekleyebilecek bir sonuca da ulaşılamıyor.” vurgusu yapılıyordu.

Esat Yılmaer ise konuya dair teyit.org’a yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “O dönem ilk defa NBA finallerini izlemek için giden gazetecilerden biriydim. Henüz Türkiye’deyken Coca Cola’da çalışan bir arkadaşıma bana Amerika’da bir otel ayarlamasını istedim. Arkadaşım da Drake Otel’i ayarlamış. Bu gerçekten tesadüf. Ayrıca NBA çok ciddi bir ortam ve yazılan her şey ciddi şekilde takip edilir. Şu ana kadar NBA’den bana konu hakkında bir yalanlama ya da açıklama da gelmedi. Röportajın kilit noktasını ise Kukoç oluşturuyor. Benim Kukoç’la tanışıklığım Avrupa’da oynadığı döneme dayanır. Beni Drake Otel’de Bulls oyuncularıyla görüştüren de Kukoç’tur. Bu konuşmaları birebir duymuş ve şahittir. 1999 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda bu röportaj yine Kukoç’a da sorulmuş ve o da kabul etmiştir. Ayrıca 1992 ve 1996 Olimpiyatları’nda Dream Team ile iki kez tanışma fırsatı da yakaladım. Drake Otel’de Bulls oyuncularıyla konuşmam gayet olağan. Bir gazetecinin böyle hayali bir röportajı yapması mümkün değil.”

"RÖPORTAJ CHICAGO DRAKE OTEL'DE DEĞİL UTAH DOUBLE TREE OTEL'DE YAPILDI"

Esat Yılmaer “efsane röportaja” ilişkin bu kez de Sports TV’de konuştu. Yılmaer, buradaki açıklamasında Kukoç’un kendisinin orada olduğunu ve bu sohbetin yapıldığını doğruladığını bir kez daha söyledikten sonra şu ifadeleri kullandı: “O dönem NBA maçlarını izlemeye giden pek gazeteci olmadığı ve insanlar onları biraz ulaşılmaz gördükleri için böyle bir şeyin yapılamayacağını düşündüler. Bir de o röportaj telefonla yazıldığı için ben Utah’tan Chicago’ya dönmüştüm. Buradaki arkadaş telefonla aldığı için beni, sanki (röportajı) Chicago’da yapılmış gibi algıladı. Böyle bir hata var. Röportaj Utah’taki Double Tree Oteli’nde yapılmıştı.”

Spor Yazarı Esat Yılmaer, 20 yıl önceki Michael Jordan röportajının perde arkasını sportstv'de anlattı. pic.twitter.com/4sL0nh804I — sportstv (@sportstvcomtr) 1 Mart 2019

İnternet arşivlerinden görebildiğimiz kadarıyla Esat Yılmaer, röportajın Salt Lake City'deki Double Tree Oteli’nde yapıldığını ilk kez söylüyor. Bu da haberin “Yer Chicago Drake Hotel. Burası Bulls’un karargahı” şeklindeki başlangıcının ciddi bir hataya dayandığını gösteriyor. Ancak bu açıklamadan sonra hâlâ merak konusu olan şey Yılmaer’in neden Teyit.org'a bundan bahsetmediği ve "Drake Otel’de Bulls oyuncularıyla konuşmam gayet olağan" dediği. (SPOR SERVİSİ)