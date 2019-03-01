Uluslararası alüminyum birliklerinden ‘sübvansiyon’ tepkisi

ABD Alüminyum Birliği, Avrupa Alüminyum Birliği, Kanada, Meksika, Brezilya ve Japonya Alüminyum birlikleri, 70 milyar dolarlık sübvansiyonlara karşı önlem talep etti. Bu sübvansiyonların yüzde 90’ı Çinli üreticilere Çin devletinin verdiği doğrudan ve dolaylı teşviklerden oluşuyor.

Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD), 2019 yılının Ocak ayında dönüm noktası olarak adlandırılabilecek ‘Uluslararası Pazarlardaki Çarpıklıkların Ölçümü: Alüminyum Değer Zinciri’ başlıklı bir rapor yayınladı.

Rapor ekonomik önem ve coğrafi dağılımları nedeni ile seçilen 17 uluslararası şirketin aldığı devlet desteğinin büyüklüğünü tahmin ediyor. Bu şirketlerin 2013-2017 döneminde doğrudan ve dolaylı olarak 70 milyar dolara varan devlet desteklerinden yararlandığını gösteren raporun dikkat çekici noktası ise bu sübvansiyonların yüzde 85'inin beş firmaya gitmesi.

ABD, Avrupa, Kanada, Meksika, Brezilya ve Japonya alüminyum birlikleri ise duruma ortak açıklama ile tepki gösterdi:

“Tüm üyelerimiz adına, sahip olduğumuz bilgi, deneyim ve sorumlulukla, alüminyum değer zincirindeki üreticilerin hakkaniyetli ve şeffaf koşullar altında rekabet edebilmesi için daha iyi dış ticaret kurallarını ortaya çıkarma ve normal pazar işleyişini yeniden tesis etmeye yönelik olarak hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara destek vermeye hazırız.” (AA)

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