01 Mart 2019 16:10
Esenyurt’ta kot yıkama yapılan işyerinde patlama: 1 işçi ağır yaralı
Esenyurt’ta işyerinde patlayan kurutma makinasının fırlayan kapağı bir işçiye denk geldi. İşçi ağır yaralandı.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Esenyurt’ta Talatpaşa Mahallesi, Pazar Yolu Caddesi’nde kot yıkama yapılan işyerinde bulunan kurutma makinasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Makinanın kapağı o sırada çalışmakta olan bir işçinin başına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Başından ağır yaralanan işçi, ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Türkmenistanlı olduğu belirtilen işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Patlamanın olduğu işyerine gelen itfaiye ve polis ekipleri incelemelerde bulundu. (İstanbul/DHA)