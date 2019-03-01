Hakkari’de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
2019 yerel seçimlerinde Hakkari’de belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Fotoğraf, "Hakkari şehir merkezi nasıl bir yer?" adlı videonun ekran alıntısıdır
Hakkari, taşınan sandıklar, hayali seçmen kayıtları, kayyımların yeniden aday olması gibi çeşitli tartışmaların merkezinde olan illerden biri.
HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, Hakkari’nin kimi yerlerinde seçmen sayısının nüfus sayısını geçtiğini ve Hakkari merkezde 3 bin 873 seçmen artışı olduğunu açıklamıştı. Hakkari'de kimi yerlerde seçmen sayısı nüfusu geçmiş (Medrese Mahallesi nüfusu 3 bin 208 iken seçmen sayısı 2 bin 953 kişi olarak kayda geçmiş), Esenyurt Mahallesi’nde bir dairede 56 seçmen kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.
31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları
Yine Hakkari açısından tartışmalı konulardan biri de kayyımın yeniden aday gösterilmesi oldu. AKP'nin Hakkari Belediye Başkan adayı olarak Cüneyt Epçim'i aday göstermesi tepki çekti. Çünkü Sayıştay raporlarına göre, kayyım atanan Hakkari Belediyesinin bilançosunda bankalara milyonlarca lira kısa ve uzun vadeli borcu olduğu biliniyor.
AKP, Diyarbakır ve Hakkari’de kayyımları aday gösterdi
Kayyım belediyeleri borç içinde: Milyonlarca liranın akıbeti belirsiz
Bölge illerinde yerel seçimlere dair saha araştırması yapan Rawest Yönetim Kurulu Üyesi Roj Esir Girasun ise yaptıkları araştırmalara göre AKP’nin kayyım adaylarına karşı HDP’nin kazanacağını söyledi.
'Kayyım adaylarına karşı HDP önde'
AKP, Diyarbakır ve Hakkari’de kayyımları aday gösterdi
HAKKARİ’DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP - Cüneyt Epcim
HDP - Cihan Kahraman - Seher Kadiroğlu Ataş
CHP - Metin Koparan
MHP - Nevzat Doğan
TKP - Emel Karabulut
SP - Rahmi Çiftçi
HAKKARİ’DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ HAKKARİ SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU HAKKARİ SONUÇLARI
Hakkari’den kayyım atanan üç ilçeden Yüksekova’da yüzde 77.02 “Hayır” çıktı. Çukurca’da ise 65.59 “Hayır” çıktı.
Kayyım atanan kentlerde ‘Hayır’ fark attı
2014 YEREL SEÇİMLERİ HAKKARİ SONUÇLARI
Yerel seçimde partilerin aday listeleri ve ittifaklarda son durum
2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi
HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi
CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları
İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi