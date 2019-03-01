Hakkari’de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Hakkari, taşınan sandıklar, hayali seçmen kayıtları, kayyımların yeniden aday olması gibi çeşitli tartışmaların merkezinde olan illerden biri.

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, Hakkari’nin kimi yerlerinde seçmen sayısının nüfus sayısını geçtiğini ve Hakkari merkezde 3 bin 873 seçmen artışı olduğunu açıklamıştı. Hakkari'de kimi yerlerde seçmen sayısı nüfusu geçmiş (Medrese Mahallesi nüfusu 3 bin 208 iken seçmen sayısı 2 bin 953 kişi olarak kayda geçmiş), Esenyurt Mahallesi’nde bir dairede 56 seçmen kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

Yine Hakkari açısından tartışmalı konulardan biri de kayyımın yeniden aday gösterilmesi oldu. AKP'nin Hakkari Belediye Başkan adayı olarak Cüneyt Epçim'i aday göstermesi tepki çekti. Çünkü Sayıştay raporlarına göre, kayyım atanan Hakkari Belediyesinin bilançosunda bankalara milyonlarca lira kısa ve uzun vadeli borcu olduğu biliniyor.

AKP, Diyarbakır ve Hakkari’de kayyımları aday gösterdi

Kayyım belediyeleri borç içinde: Milyonlarca liranın akıbeti belirsiz

Bölge illerinde yerel seçimlere dair saha araştırması yapan Rawest Yönetim Kurulu Üyesi Roj Esir Girasun ise yaptıkları araştırmalara göre AKP’nin kayyım adaylarına karşı HDP’nin kazanacağını söyledi.

'Kayyım adaylarına karşı HDP önde'

AKP, Diyarbakır ve Hakkari’de kayyımları aday gösterdi

HAKKARİ’DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP - Cüneyt Epcim

HDP - Cihan Kahraman - Seher Kadiroğlu Ataş

CHP - Metin Koparan

MHP - Nevzat Doğan

TKP - Emel Karabulut

SP - Rahmi Çiftçi

HAKKARİ’DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ HAKKARİ SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU HAKKARİ SONUÇLARI

Hakkari’den kayyım atanan üç ilçeden Yüksekova’da yüzde 77.02 “Hayır” çıktı. Çukurca’da ise 65.59 “Hayır” çıktı.

Kayyım atanan kentlerde ‘Hayır’ fark attı

2014 YEREL SEÇİMLERİ HAKKARİ SONUÇLARI

Yerel seçimde partilerin aday listeleri ve ittifaklarda son durum

2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi