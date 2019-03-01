Bornova bağımsız meclis üyesi adayı Kaygısız: İşçilerin sesi olacağım

Eda AKTAŞ

İzmir

Sosyolog ve Eğitim Emekçisi Cengiz Kaygısız, İzmir’in Bornova ilçesinde işçi ve emekçilerin bağımsız meclis üyesi adayı oldu. Daha önce eğitim emekçilerinin sendikalaşma mücadelesinde görev alan, insan hakları ve çevre mücadelesi yürüten Kaygısız, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve ekolojistlerin mecliste temsilcisi olması gerektiğini vurgulayarak her alanda çalışma yürüteceklerinin altını çizdi.

Demokratik olmayan seçim yasalarına karşı bağımsız aday olduğunu anlatan Kaygısız, “Maalesef emekten, emekçilerden, işçilerden sınıftan yana olan partilerin seçime girmeleri YSK tarafından engellendi. Düzen partileri seçimleri rant kavgasına dönüştürdü. Tekellere para akıtan sermayeden bir yapıya büründü. Seçimleri, belediyeleri bir rant kapısı olarak gördüklerinden dolayı direkt olarak tepeden inme mantıkla adayları da atama yoluyla belirlediler. Oysa işçilerin, emekçilerin, halkın hiçbir şekilde sözünü almadılar ve onlardan yana bir tavır sergilemediler. İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, öğretmenler ve yaşam savunucuları olarak bizler kendi seçeneğimizi oluşturamazsak sermayenin rant kavgası içerisinde eriyip gideceğiz. Bundan dolayı seçeneksiz değiliz diyerek ortaya çıktık ve kürsüde bizim de bir sözümüz olsun diyerek bağımsız belediye meclis üyeliğine aday oldum” şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerin geniş halk kesimini kapsaması gerektiğini söyleyen Kaygısız, içerisinde tüm halk kesimlerinin yer alacağı, demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin çevre, spor, kültür, sanat örgütleri, inanç kurumları, gençlik, çocuk, engelli ve kadın temsilcilerinden olacağı bir meclis oluşturmak için çaba harcayacaklarını söyledi.