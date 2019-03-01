Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü uyardı: Yabancı basını engellemeyin

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütü Türkiye hükümetine, ülkedeki uluslararası basın mensuplarının işlerini engellememe ve süresi dolan akreditasyonları uzatma çağrısı yaptı. RSF’den yapılan açıklamada, gazetecilerin görevini yapmasının engellendiği ve bunun “Bağımsız yabancı kaynakların haber yapmasını sınırlandırmak amacıyla” yapıldığı belirtildi.

RSF’nin açıklaması, Türkiye’deki yabancı gazetecilerin perşembe günü Ekonomi Bakanı Berat Albayrak ile AB Komisyonu Başkanı Yardımcısı Jyrki Katanien’in basın toplantısına alınmamalarının ardından yapıldı. RSF Almanya Temsilcisi Christian Mihr, “Türk yetkililer yabancı muhabirlerin Türkiye’de özgürce çalışmasına derhal olanak sağlamalı” dedi.

Ankara’nın onayıyla yıllık olarak dağıtılan basın kartları, yabancı basın mensuplarının Türkiye’de çalışabilmesi için resmi izin niteliği taşımanın yanı sıra Türkiye’de oturma izni için de ön koşullar arasında sayılıyor. Basın kartlarının yenilenmemesi yabancı gazeteciler arasında endişeye yol açtı. Geçerli basın kartının ibraz edilememesi güvenlik denetimlerinde sorun yaratabileceği gibi oturma izninin uzatılamaması sınır dışı riskini de beraberinde getiriyor.

Hükümet yetkilileri, basın kartlarının yenilenmesindeki gecikmenin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreci nedeniyle idari nedenlerden kaynaklandığını belirtiyor.

Alman Dışişlerinin verdiği bilgiye göre, Ankara’daki Alman Büyükelçiliği ve İstanbul’daki Alman Başkonsolosluğu, Alman gazetecilerle iletişim halinde.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 157’nci sırada yer alıyor. (MEDYA SERVİSİ)