Cihangir Mahallesi muhtarı, rakibinin kaydını silmiş

İstanbul Beyoğlu’nun Cihangir Mahallesi, 31 Mart yerel seçimleri öncesi iki muhtar adayının ilginç kavgasına sahne oldu. 25 yıldır mahallenin muhtarı olan Sündüs Ulaman’ın, mahallenin en genç muhtar adayı olan Adnan Bal’ın adaylığını engellemek için ikametgah kaydını sildiği iddia edildi.

Konuyla ilgili bilgi almak için aradığımız Adnan Bal, ikametgah ihtiyacı için 26 Kasım’da Beyoğlu Nüfus Müdürlüğüne gittiğini aktararak şunları söyledi: “Nüfus müdürlüğünde memur kaydımın düştüğünü söyledi. 3 yıldır aynı yerde olduğumu böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığını aktardım. Bir daha incelediklerinde 2 Kasım tarihinde muhtar tarafından kaydımın düşürüldüğünü ve yerime başka birinin kaydedildiğini söylediler.” Bal, bunun üzerine soluğu 25 yıldır mahallenin muhtarı olan Sündüs Ulaman’ın yanında aldığını ve neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu ve kendisine ‘Birinin nikah işi vardı onu oraya aldım’ diye cevap verdiğini söyledi. Bunun üzerine avukatla konuşup suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Bal, “Muhtarlar, memur durumunda oldukları için direk soruşturma açılamıyor. Kaymakamlığın izin vermesi gerekiyor. Kaymakamlık izin vermiş, soruşturma açıldı. Muhtar adayı olabilmek için o mahallede en az altı aydır kesintisiz olarak ikâmet etmek gerekiyor. Seçime 4 ay kala bana böyle bir şey yapmış” diye konuştu.

İkâmetgah kaydını düzelttirip Yüksek Seçim Kurulu ile yaptığı görüşmelerde adaylığına ilişkin sözlü onay aldığını ifade eden Bal, “Bana ‘Senin durumun farklı, belgelerin de var elinde sıkıntı olmaz’ dediler. Yüksek Seçim Kurulu, ‘Biz dava sürecini beklemeyiz kurul üyeleri toplanır durumuna bakarız’ dediler. Durum belli, doğma büyüme aynı semtteyim, 3 yıldır ise aynı adresteyim” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)