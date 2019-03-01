Rize'de Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek diye otobüsler ücretsiz oldu

Rize'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı mitinge katılımın yoğun olması için Rize Belediyesi, belediye otobüslerini ücretsiz yaptı. Bazı belediye otobüslerini ise miting alanına yolcu taşıması için özel olarak görevlendirdiği öğrenildi.

Rize'de yarın gerçekleşecek olan miting için çalışmalarını yoğunlaştıran Rize Belediyesi, yurttaşların miting alanına gidebilmesi için belediye otobüslerini ücretsiz yaptı. Belediye araçlarının önüne ise “Cumhurbaşkanımızın miting alanına gider, ücretsizdir” şeklinde bez afişlerle duyuru asıldı.

Miting öncesi Rize'de yoğun güvenlik önlemlerinin artırıldığı, çevre illerden yüzlerce güvenlik görevlisinin Rize'ye gönderildiği öğrenildi. Erdoğan’ın Rize mitingine çevre illerden yoğun bir katılımın sağlanması için AKP teşkilatları ile AKP'li belediyelerin yoğun bir çalışma içerisinde olduğu gözlendi. (Rize/EVRENSEL)