Viyana’da perşembe yürüyüşleri devam ediyor: Başka bir dünya mümkün

Gökhan GÜNEŞ

Viyana

Avusturya’da her perşembe Viyana’nın ayrı bir semtinde yapılan ve ayrı bir toplumsal konuyu ele alan yürüyüşlerin bu haftaki konusu; “Koşulları değiştireceğiz, başka bir dünya mümkün” olarak belirlendi.

Yürüyüş ardından yapılan kısa konuşmalarda, dünyanın herkese yetebilir kaynaklara sahip olduğu, ama yoksullar için zindana çevrildiği vurgulandı. Aynı güne denk gelen ve hükümet temsilcileri ile Siemens patronu gibi büyük patronların katıldığı geleneksel Viyana Opera Balo’suna atıf yapılarak, “Koşulları değiştirdiğimizde artık onlar öyle dans edemeyecekler” diyerek tepkiler dile getirildi.

Eyleme katılımın hemen hepsinin gençlerden oluşumu dikkat çekti. Bu hafta 19’uncusu yapılan Perşembe Yürüyüşü. müzik programıyla son bulurken, haftaya 20. kez buluşma çağrısı yapıldı.

YÜRÜYÜŞLER NEDEN YAPILIYOR?

3 Ekim 1999’da Avusturya’da genel seçimler yapılmış, sandalye sayısı aynı olsa da oy fazlalığı ile Jörg Haider’in partisi FPÖ (Özgürlük Partisi), SPÖ’den (Sosyal Demokrat Parti) sonra ikinci parti olmuş ve ÖVP (Halk Partisi) üçüncülüğe gerilemişti.

Uzun bir süre hükümet kurulamamış, seçimlerden önce “Üçüncü sıraya düşersek muhalefette kalırız” diyen ÖVP, sonuçta sermayenin çıkarları gereği koalisyonu kabul etmiş ve Ocak 2000’de ÖVP-FPÖ Koalisyon Hükümeti kurulmuştu.

Bu süre içinde hükümete karşı irili ufaklı çok sayıda protesto eylemleri yapıldı.

Koalisyon hükümetinin ırkçılığına ve sosyal hakların kısıtlanmasına karşı 19 Şubat 2000’de, 300 bin kişinin katıldığı dev bir yürüyüşle protestolar doruğa ulaştı.

Bu büyük yürüyüşün ardından hükümete karşı tepki olarak ilk defa 24 Şubat 2000’de yaklaşık 13 bin kişinin katılımıyla “Perşembe Yürüyüşleri” başladı.

Verilen kısa aralıklarla bu yürüyüşler 2003 yılına kadar sürdü ve ardından 2007 seçimlerine kadar yılda bir kez ve yıl dönümü günlerinde yapıldı.

2017 son baharında bu kez Christian Strache liderliğinde FPÖ yeniden koalisyon hükümetine katıldı. 4 Ekim 2018’de 20 bin kişinin katılımıyla yeniden başlayan Perşembe Yürüyüşleri binlerce insanın katılımıyla devam ediyor.