İHD İzmir Şubesi Kadın Komisyonu, cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocuklara dikkat çekerek, “Türkiye cezaevlerinde 18 yaşından küçük 3 bin çocuk var. Çocukların cezaevlerinde kalmaları, gelişimleri açısından olumsuzdur. Bu anlamda çocukların cezaevlerinde olması, gelişim hakkının ihlali anlamına geliyor” dedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Kadın Komisyonu, cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocuklara ilişkin şube binasında basın toplantısı düzenledi. Açıklamayı Kadın Komisyonu Üyesi Cemile Karakaya yaptı.

Cezaevlerinde 743 bebeğin var olduğunu belirten Karakaya, çocukların çığlıklarını ve annelerin ninnilerini kimsenin duymadığını söyledi. Karakaya, “Hapishaneler bir ülkenin demokrasi alanındaki gelişmişliğini gösteren aynadır” dedi. İHD tespitlerine göre, cezaevlerinde 18 yaşından küçük 3 bin çocuğun var olduğunu dile getirerek, “Bunlardan 743’ü 0-6 yaş grubunda, 37’si ise altı aylıktan daha küçüktür. Toplam hamile kadın sayısı ise 35’dir. 743 bebeğin annesi ile cezaevinde olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Çocukların cezaevlerinde kalmaları, gelişimleri açısından olumsuzdur. Bu anlamda çocukların cezaevlerinde olması, gelişim hakkının ihlali anlamına geliyor” dedi. Anneleriyle tutulmak zorunda kalan çocukların gelişimlerine ve üstün yararlarına uygun şartların yaratılması gerektiğini sözlerine ekleyen Karakaya, “Konuyla ilgili Adalet Bakanlığının meslek elemanları, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çözüm üretmesini talep ediyoruz” dedi. (İzmir/MA)