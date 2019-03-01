Kırşehir'de MHP’li adaydan AKP’li belediyeye: Sabrımızın sınırı var

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Kırşehir Belediye Başkan Adayı Onur Köksal, Adalet ve Kalkınma Partili (AKP) belediyeye broşürlerini toplattığı için tepki gösterdi. Kırşehir Belediyesinin broşürlerini devletin resmi araçlarıyla toplattığını söyleyen Onur Köksal, “Bizim de sabrımızın bir sonu var…” dedi.

Sosyal medyada, “Ne oluyor beyler?” başlıklı bir mesaj yayımlayan Onur Köksal, “Bizler parti olarak, duruş olarak ve ilke olarak genel başkanımızın talimatıyla Cumhur İttifakına bağlıyız. Fakat son günlerde Kırşehir’de yaşadığımız olaylar neler oluyor dedirtiyor bize. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla yaptırdığımız broşürleri devletin resmi araçlarıyla adamlar gönderip toplattırmak neyin nesidir? Sizler şehrin her tarafına belediyenin gücünü kullanarak resimlerinizi asarken bizlerin resimlerini astırdığımız bina sahiplerini arayarak tehdit edip indirtmek de neyin nesi? Belediye çalışanlarına zorla araçlarınızın arkasını giydireceksiniz demek de neyin nesi? Olmuyor beyler. Bizim de sabrımızın bir sonu var…” ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ayrı ayrı adaylarla seçime girdiği kentlerden Kırşehir'de AKP'nin adayı kentin hâlihazırdaki belediye başkanı Yaşar Bahçeci.

KIRŞEHİR’DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)