Yeni e'nin mart ayı sayısında gündem kadınlar

Yeni e'nin mart sayısı, Sennur Sezer'in daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış "Kırağı" adlı şiiri ile açılıyor... Derginin bu sayısında Sennur Sezer’in yanı sıra, şiirlerin tamamında kadınların imzası var: Özge Sönmez, Merve Balcı, Leyla Çağlı, Sevi Emek Önder, Hülya Deniz Ünal, Elif Firuzi, Oya Uysal ve Leyla Alatlı çevirisiyle Chloe Kautsubelli.

Yeni e'nin dosya konusu ise "Sanatta ve Siyasette Gölgelenmiş Kadın". "Entelektüel Erkeğin Gölgesindeki Kadınlar"ı yazan Ekinsu Devrim Danış, Einstein-Mileva Mariç, Rodin-Camille Claudel, Franz Kafka-Milena ve Paul Celan-Ingeborg Bachmann ilişkileri üzerinden toplumsal cinsiyetin tarihselliğine bakıyor. Dosyada İlke Işık yerel seçim ve kadınları, Olgun Dursun çeviride kadını tartışıyor.

"Millet Bahçeleri"nin konuşulduğu bugünlerde, Adnan Özyalçıner "Halk Bahçeleri" başlıklı yazısında Bomonti Bira Bahçesi'ni, Ayvansaray'daki Mısır Tarlası'nı, Tepebaşı Gazinosu'nu, anlatıyor.

Şehirli orta sınıfların tüketim alışkanlıklarının işaret ettiklerini Anıl Sayan, çok tartışılan mülteciler konusunun tam da yerel seçimler öncesinde yerel yönetimlerle ilişkisini Ercüment Akdeniz ve Metehan Ud'un yaptığı söyleşisinde Şehir Plancıları Odası İzmir Göç Komisyonu Üyesi Dilek Karabulut tartışıyor.

Yeni e'nin önceki iki sayısında yayınlanan öykü soruşturmasında, katılımcı öykücülerin yanıtlarını "Kirli Gerçekçilik Türkçe Öyküde Bir Norm mudur?" başlıklı yazısında değerlendiren Ayşegül Tözeren, "Kirli Gerçekçiliğin" günümüz Türkçe öyküsüne verdiği zararlara işaret ediyor. Yeşilçam tarihine "Çıplak Vatandaş" filmi ekseninde bakan Yağız Senem; Bülent Ulus ve Hakan Güngör'ün Parola 555K kitabını inceleyen Kübra Yeter; Sovyetler Birliği'nde rock müziği anlatan Nedim Yılmaz farklı alanların tarihine bakıyor.

Sabahattin Ali'yi anlatan Sabah Yıldızı belgeselinin yönetmeni Metin Avdaç'la Neval Şavak'ın söyleşisi de okurunu bekliyor.

Vedat Nas, Furkan Pişgin, İsmail Dindar ve Ender Öndeş öyküleriyle, Esin Erdem çizimleriyle derginin yeni sayıda yer alıyor. (İstanbul/EVRENSEL)

‘Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'ni konuştuk