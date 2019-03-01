Samsun’da tanzim satış başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesince sebze, meyve ve bakliyatın tüketiciye sunulması için 7 tanzim satış noktası açıldı.

Samsun Atatürk Anıt Parkı'nda açılan satış merkezinde sebze ve bakliyat satışı başladı. Sıradaki yurttaşlar arasında “varlık-yokluk” kuyruğu tartışması yaşandığı görüldü. Evrensel'e konuşan bir yurttaş, “Her şey var ama halkın cebinde parası yok. Kimi kandırıyorlar” ifadelerini kullandı. (Samsun/EVRENSEL)

7 soruda tanzim satışa dair merak edilenler

Şirinevler tanzim satış noktasında kuyruk uzun, sinirler gergin