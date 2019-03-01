“Suya gömülen Allianoi ile ilgili AİHM kararı haklılığımızı gösterdi"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yortanlı Barajının suları altına gömülen Allianoi antik kenti ile ilgili bilgi edinme hakkının ihlaline karar verirken kararla ilgili Barosu ve Allianoi Girişim Grubu ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Bergama yakınlarındaki 2000 yıllık antik sağlık yurdu Allianoi, yaşam savunucularının yıllarca süren mücadelesine ve açılan davalara rağmen 2011 yılında Yortanlı Barajı suları altına gömüldü. Allianoi'nin baraj sularına gömülmesine yeşil ışık, İzmir II. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulundan gelmişti. Antik kentin korunmasına dair alınan birçok mahkeme kararı bölge kurulunca alınan yeni kararlarla geçersiz kılınırken Kurul son olarak 28.05.2010 ve 17.08.2010 tarihli kararları ile Allianoi ören yerinin kumla örtülerek, baraj suları altına bırakılmasına karar vermişti. Kurulun bu kararının ardından 08.12.2010 tarihli kararla da barajda su tutulmasına izin verildi. Henüz yargı sürecinin sonuçlanması beklenmeden başlanan su tutulması sonrası Allianoi sular altında kalmıştı.

“KARAR BURUK BİR SEVİNÇ YARATTI”

Kararın Allianoi’nin nasıl bir hukuksuzlukla suya gömüldüğünün göstermesi bakımından önemli olduğunu vurgulayan Avukat Arif Ali Cangı, “Başvurumuzun gerekçesini oluşturan gayri resmi toplantı tutanağının bize verilmemiş olması koruma kurulunun daha önce vermiş olduğu kararlara aykırı şekilde karar almasının nasıl gerçekleştiğini gösteriyor. Diğer yandan da bilgiye erişim hakkını vurgulanması açısından önemli. Sular içinde kaldı ama bu süreci önemsemek gerekiyor. Suya gömülmesini engelleyemedik ama bu süreçte mücadelesinin kendisini örnek olarak bıraktık. Karar buruk bir sevinç yarattı. Yaşam ve mücadele devam ediyor. Bu anlamda da emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Dönemin DSİ Müdürü Veysel Eroğlu, bu işin bir numaralı müsebbibi. Onun imzası ile birçok şey oldu. Ertuğrul Günay da Allianoi’nin suya gömülmesi aşamasında kültür bakanıydı. Tarih bunların hepsini yazacak.”

Allianoi Girişim Grubu Dönem Sözcüsü Üstün Reinart, “2004 yılında bir araya gelerek kurduğumuz Allianoi Girişim Grubu’nun mücadelesinde ne kadar haklı olduğu AİHM tarafından 2019 yılında verilen kararla bir kez daha tescillenmiştir. Bu karar, sivil toplum kuruluşlarının söz söyleme hakkı ile ilgili de önemli bir konuya parmak basıyor. Bir toplum aktivistinin bilgiye erişiminin hak olduğunu açıklayan bir karar. Hukuk adına onurluyuz” ifadelerini kullandı.

BARAJ TASFİYE EDİLDİĞİNDE NE OLUR BİLMİYORUZ

Allianoi Girişim Grubu eski Dönem Sözcüsü Alime Mitap, “Henüz yüzde 20’si gün yüzüne çıkarılabildi. Kampanyalar yaptık yeniden başlasın diye fakat rant karşısında bir sonuç alamadık. Aşağıda kalan yüzde 80’lik bölümde belki müthiş bilgiler vardı. Sağlıkla ilgili bilgiler vardı belki. Bir barajın ömrü 40-50 yıl. Tasfiye edildiğinde yüzde 80’lik bölüm ne kadar sağlıklı kalmış olur bilmiyorum. İnsanlığa ait kültürel mirasın gömülmesi ve önemli bilgilerin gecikmesi gibi acı bir sonuca neden oldu” şeklinde konuştu.

“MÜCADELENİN BİR PARÇASI OLACAĞIZ”

İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel ise şunları söyledi: “Bu mücadele, bir miras aynı zamanda yaşadığımız dünyayı toplumu korumanın mücadelesi. Çok güzel bir örnek. Farklı meslek alanlarından birçok arkadaşımız ‘bu dünya bizim yağmalatmayacağız’ dedi. Hala devam ediyorlar. Bu mücadeleyi sürdürenler unutulmayacak ama o tarihi dokuyu suyun altına gömenler de unutulmayacak. Tarih onları mahkum edecek. Mücadeleyi yürüten arkadaşlarımız önümüzü açacaklar; biz baro olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Sonuna kadar bu mücadelenin bir parçası olarak devam edeceğiz". (İzmir/EVRENSEL)