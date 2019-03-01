Ankara Barosu: Helalleşme mantığı ile hukuk yürümez

Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, arabuluculuk mesleğinin hukuk fakültesi dışındaki bazı meslek gruplarına da açılmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. “Helalleşme mantığı ile hukuka bakışı reddediyoruz” denilen açıklamada, mevzuata göre arabulucuların hukuk fakültesinden olması gerektiği ifade edilidi. Açıklamada, hukuk eğitimi alanlar dışında bu mesleğin icra edilmesiyle ciddi sorunlar yaşanacağı dile getirildi.

TOBB BAŞKANINDAN ADALET BAKANINA HUKUK DIŞI RİCA

Açıklamada, 27 Şubat 2019 tarihinde TOBB'nin ev sahipliğinde düzenlenen “Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk” sempozyumunda TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den arabulucuların hukukçu olma şartının kaldırılması gerektiğini talep ettiği sözleri eleştirildi. Bu yöntemin daha da etkin kullanılmasını sağlamak için ticari uyuşmazlıklarda arabulucuların hukukçu olma şartını kaldırılması gerektiği belirtilen açıklamada, “Tarafı tacir olan uyuşmazlıklarda tacir ve sanayicilerimiz ile iktisat, finans gibi alanlarda uzmanlaşmış profesyonellerimiz de arabulucu olabilmeli. Böylece oda ve borsalarımız ticari arabuluculuk konusunda kurumsal olarak daha aktif bir rol üstlenebilir. Ahilik geleneğimizde de uyuşmazlıkların ahiler tarafından çözülmesi vardır” denildi.

TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “Ahilik” kavramı ile “Arabuluculuk” kavramını doğru değerlendiremediği belirtilen açıklamada, “Sadece kelime anlamları ile dahi Ahilik kurumu ile Arabuluculuk kurumunun bağdaştırılması doğru değildir. Helalleşme mantığı ile hukuka yaklaşmanın ne kadar yanlış olduğu açıktır. Biz avukatlar, arabulucular ve hukukçular tarafından bu mantığın kabul edilmesi mümkün değildir. Helalleşme mantığını ile hukuka bakışı reddediyoruz” ifadeleri yer aldı.

“HUKUK EĞİTİMİ ALMAYANLAR ÇOK CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR”

Halihazırdaki mevzuata göre arabulucuların hukuk fakültesi mezunu olması savunulan açıklamada, “Yasal düzenleme ile iş uyuşmazlıklarında ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi dikkate alındığında arabulucu, uyuşmazlık konusunun arabuluculuk kapsamında olup olmadığını, tarafların fiil ehliyetlerini, arabuluculuk faaliyetini yerine getirirken uygulanacak usulün ve süreç sonunda tarafların anlaşma sağlamaları halinde bu anlaşmanın emredici hukuk kurallarına uygun olup olmadığını doğru bir şekilde değerlendirebilmelidir. Süreç sonunda imzalanan belgelerin ilam niteliğini haiz belgeler olması ve hukuki bir sonuç doğurması sebebi ile hukuk eğitimi alanlar dışındaki kişiler tarafından arabuluculuğun icra edilmesi halinde çok ciddi sorunlarla karşılaşılması kaçınılmazdır” diye belirtildi. (Ankara/EVRENSEL)