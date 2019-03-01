Damlacık köylüleri, halkın katılım toplantısını yaptırmadı

Metehan UD

İzmir

Köylerinin yakınlarına açılmak istenen mermer ocağının, geçim kaynakları olan tarım ve hayvancılığa zarar vereceğini belirten Damlacıklılar, ocağın halkın katılım toplantısını yaptırmadı. Köylüler taş ocağını hastalık ocağına benzetti.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin Damlacık köyünün sınırları içerisinde açılmak istenen mermer ocağının halkın katılım toplantısı, köylülerin tepkileri nedeniyle yapılamadı. Aytaç Bayil isimli şahsın başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattığı mermer ocağının sahası Damlacık köyü ile Spil Dağı Milli Parkı’nın arasında kalıyor. Milli Park’a 32 metre uzaklıkta, çam ağaçlarıyla kaplı olan maden sahasının etrafında kiraz, ceviz, badem ve zeytin tarlaları ile üzüm bağları bulunuyor.

Köy kahvesinde yapılmak istenen toplantıya hiçbir Damlacıklı katılmazken toplantının bir an önce bitirilmesini istedi. Köylüler ne Bakanlık yetkililerini ne de şirket temsilcilerini dinlemek istedi. Toplantı tutanağında halkın ocağı istemediği de belirtildi. Damlacık köyünün etrafındaki Ulucak, Kuyucak, Ansızca ve Beşpınar köylerinden de gelen vatandaşlar da ocağa karşı olduklarını dile getirdi.

"ÖNCE OVAMIZI YOK ETTİLER ŞİMDİ DE DAĞIMIZA GÖZ DİKTİLER"

Evrensel’e konuşan köylülerden Mustafa Taş, köylülerin geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağladığını belirterek “Bu da kirazlarımıza, üzümlerimize, zeytinlerimize zarar verecek, tarımcılık tamamen bitecek. Zaten organize sanayi bölgesi ovamızı yok etti. Şimdi de dağımıza göz diktiler. Yakında burada yaşama imkanımız kalmayacak. Fabrikaya gidip işçi de olamayız bu yaştan sonra. Köylüler ölsün mü?” diye sordu.

"HEM KÖYÜN HEM DE SPİL’İN YOK OLUŞU"

Köylülerden Rahmi Yılmaz ise bölgenin milli park olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Ocağı açarlarsa köylüleri karşılarına alacaklar. Güçleri varsa gelip açsınlar. Daha önce böyle bir ocak Akalan köyünde vardı ve köylüler direndi kazandı. Biz de direnmeye hazırız. Ocak hem köyün hem de milli parkın yok oluşu demek. Spil’de çamdan düşen kozalağı almak bile yasak ama dibine ocak izni vermek istiyorlar “.

"TAŞ OCAĞI DEĞİL HASTALIK OCAĞI"

Nerede olursa olsun taş ocağını istemediklerini ifade eden Musa Aydın Öncü de “Zaten verimlilik düştüğü için sadece kendi karnımızı doyurabiliyoruz, borçlarımızı ödeyemiyoruz. Toz tarım alanlarımıza zarar verecek, ağaçlarımızı yok edecektir. Damlacık için en iyisi taş ocağının olmaması. Bu bizim kesin kararımızdır. Taş ocağı değil hastalık ocağı. Bizi de kanser yapabilir” dedi.

"GEREKİRSE NÖBET TUTARIZ DA İZİN VERMEYİZ"

Damlacık Köyü Muhtarı Mehmet Küntür de halkın buradaki ocağı kesinkes istemediğinin altını çizerek şunları söyledi: “Halka rağmen Bakanlık ÇED izni verirse bu halkı kimse tutamaz. Spil Dağı’na çıkar çadır kurarız yine de izin vermeyiz. Köylüler hiçbir şekilde kabul etmiyor. 200 yıllık geçmişi olan bir köyüz, çocuklarımızın geleceğinin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Tarlalarımızı korumak için mücadeleye hazırız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hiçbir şekilde ÇED izni vermemelidir. Onay verirlerse dava da açacağız”