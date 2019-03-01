Mersin'de HDP'nin Akdeniz Belediyesi Eş Başkan Adayı Reşat Aşan oldu

Mersin'de Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Akdeniz Belediye Eş Başkan Adayı olarak açıklanan ancak YSK tarafından adaylığı reddedilen Alaeddin Erdoğan'ın yerine Reşat Aşan aday gösterildi.

Aşan'ın adaylık tanıtımı HDP İl Başkanlığındaki törende yapıldı. Törene HDP İl Eş Başkanları Mustafa Işık ve Zelal Gönen, Akdeniz Belediye Eş Başkan Adayı Emine Şilan Yüksekkaya ile adaylığı reddedilen Alaeddin Erdoğan ve partililer katıldı.

REŞAT AŞAN: MÜCADELEMİZ ENGELLENEMEYECEK

Erdoğan'ın adaylığının adli sicil kaydı gerekçe gösterilerek reddedilmesine tepki gösteren yeni aday Reşat Aşan, "Alaeddin Erdoğan'ın adaylığının antidemokratik bir uygulamayla reddedilmesini kınıyorum. Bu kararı verenlerin asla amacına ulaşamayacağını ve mücadelemizi büyüteceğimizi bilmenizi istiyorum. Ağır bedellerle demokrasi mücadelesi veren Alaeddin Erdoğan hocamız için verilen bu karar kendisi için bir onur nişanesidir. Bu antidemokratik zihniyet dünyada hayranlık uyandıran mücadelemizi asla engelleyemeyecektir. Bu iktidar cezalandırdıkça bizler büyüyecek, onlar ise mutlaka bir gün utançla anılacaklardır. Yurttaşlarımız iradelerinin gasbedilmesine karşı 31 Mart'ta müthiş bir cevap verecektir" dedi.

AKDENİZ BELEDİYESİNDE SON SEÇİMLERDE NE OLDU?

HDP geleneği, Akdeniz Belediyesini 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde sırasıyla Demokratik Toplum Partisi (DTP) ve Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile kazanmıştı.

2014 yerel seçimlerinde o dönem Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile seçimlere giren HDP toplam yüzde 29,8 oy oranı elde etmiş Akdeniz Belediyesini kazanmıştı.

AKP hükümeti, 2016'da Akdeniz Belediyesine kayyım atayarak HDP'yi yönetimden uzaklaştırdı. (HABER MERKEZİ)

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