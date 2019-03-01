Süper Lig'de 24'üncü hafta Antalyaspor-Ankaragücü maçıyla açılıyor

Süper Lig'de 24'üncü hafta bu akşam oynanacak Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak. Antalya Arena'da oynanacak ve 20:30'da başlayacak maçı Koray Gençerler yönetecek.

23 hafta sonunda topladığı 31 puanla 7'nci sırada bulunan Antalyaspor, kendi sahasında oynadığı 11 maçın 3'ünde galip gelirken diğer 8 maçta 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Evinde Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ve Akhisarspor'a mağlup olan Antalya ekibi, dış sahada oynadığı 12 maçtan ise 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak daha iyi bir grafik çizdi.

Bu sezon sıkıntılı zamanlar geçiren MKE Ankaragücü ise deplasmanda oynadığı 11 maçın 3'ünden galibiyetle ayrılabildi. Kalan maçların 6'sından mağlubiyetle ve 2'sinden de beraberlikle ayrılan Ankara ekibi 27 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KORKMAZ: HEDEFİMİZ 41 PUAN

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz | Fotoğraf: Antalyaspor Kulübü/AA

Ligdeki ilk hedeflerinin 41 puanı yakalamak olduğunu belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Sezonun ilk yarısında aldığımız puanlar bize kredi sağladı, kaybettiğimiz maçlarda da o krediden yedik" dedi.

Son haftada deplasmanda 2-1 kazandıkları Sivasspor maçında iyi bir oyunla üç puan aldıklarını dile söyleyen Bülent Korkmaz, bu hafta da zorlu bir maça çıkacaklarını, Ankaragücü'nün agresif ve temaslı oynayan bir takım olduğunu belirtti. Korkmaz, "Bu sert oyuna karşılık vermek zorundayız. Her maç hedefimize daha da yaklaşmamızı sağlayacak. Maçta mücadele seviyesi üst düzeyde olacak, takım olarak buna hazırız" diye konuştu.

ANTALYASPOR'DA TARIK ÇAMDAL SAKAT

Antalyasporlu oyuncular Ruud Boffin ve Amilton Minervino | Fotoğraf: Antalyaspor Kulübü/AA

Bülent Korkmaz, yeni transferleri Amilton ve Fredy'nin Beşiktaş maçıyla forma giymeye başladığını anımsatarak, "Hem topun bizde kalmasında hem de savunma arkasına yapılan sprintlerde bize çok faydaları oldu. Daha da iyi olacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tarık Çamdal'ın ise takıma çabuk katılması için fazladan antrenmanlar yaptırdıklarını söyleyen Korkmaz, "Maalesef iki gün önceki antrenmanda sakatlandı. Sakatlanmasaydı bir hazırlık maçı almayı düşünüyordum. Onun son durumunu görmek istiyorduk. Sakatlanınca bu sefer fiziksel olarak geri gidecek. Sakatlığı 3-4 hafta daha sürecek gibi gözüyor" diye konuştu.

ANKARAGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA KAPLAN: ÖNDE BASACAĞIZ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise Antalyaspor'un iyi bir takım olduğunu ifade ederek "Rakibi her yönüyle analiz ettik" dedi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan | Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

Geçen hafta Erzurumspor karşısında 90+3'te buldukları golle kazandıklarını hatırlatan Mustafa Kaplan, "Biz planlarımızı içerde ve dışarda kazanmak üzerine yapıyoruz. Antalyaspor, ligde son maçını kazandı, 32 puanları var. Biz de kazanmak için oynayacağız. Ben cesaretli hücum oyununu seviyorum, takımda da öyle bir kadro kurduk. Kendi sahamızda bekleyen bir takım olmayacağız, önde basan bir takım olacağız" dedi.

MKE Ankaragücü, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak | Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

SÜPER LİG'DE 24'ÜNCÜ HAFTANIN PROGRAMI

Bugün (1 Mart Cuma)

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü

2 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Kayserispor-Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe-Rizespor

3 Mart Pazar

13.30 Konyaspor-Göztepe

16.00 Yeni Malatyaspor-Başakşehir

19.00 Erzurumspor-Galatasaray

4 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor

20.00 Akhisarspor-Alanyaspor

(SPOR SERVİSİ)