10 Ekim katliamı protestosunda savcı iki kişiye ceza istedi

Diyarbakır'da, 10 Ekim Ankara katliamını protesto etmek için yapılan eylemden dolayı 7 kişiye açılan davanın 5. duruşması bugün Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcı, iki sanığa "terör örgütü propagandası"ndan ceza isterken diğer beş kişi için ise beraat istedi.

Dicle Üniversitesi'nde yapilan eylem nedeniyle Emek Partisi Diyarbakır İl Başkanı Çağla Yolaşan'ın da aralarında bulunduğu 7 kisiye örgüt propagandasi, cebir ve şiddet kullanarak egitimi engelleme suçlarından 2017 yılının Ağustos ayında dava açılmıştı.

1 buçuk yıldır devam eden yargılamada savcı bugün mütalaasını açıkladı. EMEP il başkanı Yolaşan'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında beraat isteyen savcı diğer iki kişinin ise cezalandırılmalarını istedi. Dava 15 Mart tarihine ertelendi. (Diyarbakır/EVRENSEL)