ZOKEV Kültür ve Eğitim Ödülleri sahiplerine takdim edildi

Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) 2018 Yılı Kültür ve Eğitim Ödülleri, Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Lokali'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Kültür Ödülü yazar Hamit Kalyoncu’ya, Eğitim Ödülü de Çaycuma Şehit Hasan Yağlı İlkokulu öğretmenlerinden Zeynep Hasırcı ve Ali Hasırcı’ya verildi.

Çok sayıda konuğun katıldığı ödül töreninde konuşan ZOKEV önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kalafat, ödülün Hamit Kalyoncu’ya kentin sosyal, kültürel gelişimine yaptığı eşsiz hizmetler; Zeynep Hasırcı ve Ali Hasırcı’ya da olumsuz hava koşulları, hastalık dahil hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan kendi olanaklarıyla köy köy dolaşıp öğrencilere ulaşarak bilim öğretmek için harcadıkları olağanüstü çabalar nedeniyle verildiğini söyledi.

ZOKEV geçtiğimiz yıl Eğitim Ödülü'nü KHK ile ihraç edilen İsmet Akyol, Gökhan Taner Günsan'a, Kültür Ödülü'nü de yine KHK ile ihraç edilen Salim Çalık’a vermişti. (Zonguldak/EVRENSEL)