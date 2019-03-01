57 bin 191 kişinin pasaportundaki sınırlama kaldırıldı

İçișleri Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 kișinin daha pasaportundaki idari tahdidin kaldırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın, haklarında soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle pasaportlarına tahdit konulan kişilere ilişkin incelemesi devam ediyor. Söz konusu inceleme ve araştırma sonucu 57 bin 191 kișinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.

Geçen yıl temmuz ayında da 155 bin 350 kișinin pasaportu, idari tahdit kaldırılarak geçerli hale getirilmişti. Böylece, İçișleri Bakanlığınca bugüne kadar pasaportundaki idari tahdit kaldırılan kişi sayısı 212 bin 541'e ulaştı. (AA)