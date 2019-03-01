All-Star'dan formda dönen Cedi Osman, Cavs'i taşıyor

NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, All-Star arasından bu yana formuyla dikkat çekiyor.

Ligin en kötü takımları arasında yer alan Cavaliers’ı 4 maçta 3 galibiyete taşıyan Osman, bu maçlarda 19.5 sayı, 5.8 ribaunt, 3.8 asist ortalamaları tutturdu. Cedi Osman bu süreçte yüzde 59,5 saha içi isabet ortalamasıyla oynadı. Kullandığı 23 üçlük atışta 14 isabet bulan Osman, bu alanda da yüzde 60,8’lik yüzdeye ulaştı. Cedi Osman, kullandığı 8 serbest atışın tamamını sayıya çevirdi.

CEDİ OSMAN'DAN KNICKS'E 21 SAYI

Cedi Osman’ın taşıdığı Cavaliers son olarak New York Knicks’i 125-118 yendi. Cedi Osman bu maçta 21 sayı 7 ribaunt 5 asist üretti.

Cavaliers, şu ana kadar 62 maçta 15 galibiyet alabildi ve ligin en kötü 3 takımından biri konumunda. Cedi Osman bu sezon 13.0 sayı, 4.7 ribaunt, 2.3 asist ortalamalarıyla oynuyor.

JAMES HARDEN 58 SAYI ATTI

NBA’de dün gece oynanan maçlarda ligin sayı kralı James Harden, 58 sayı atarak Houston Rockets’ı Miami Heat karşısında 121-118’lik galibiyete taşıdı. Son 2 sezonun şampiyonu Golden State Warriors ise Orlando Magic’e 103-96 yenildi ve üst üste ikinci, son 6 maçta 4. kez kaybetti. (SPOR SERVİSİ)