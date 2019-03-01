Dokuz Eylül Üniversitesi kantininde tanzim satış noktası kuruldu

Hükümetin “Sebze ve meyve fiyatlarını düşürme” iddiasıyla açtığı tanzim satış noktası, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi kantininde de açıldı.

11 Şubat itibariyle bazı şehirlerde kurulan tanzim satış yerleri üniversitelere de yansıdı. İlk olarak İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi kantininde açılan tanzim satış noktası için DEÜ Rektörü Prof. Nükhet Hotar sosyal medya hesabından “İzmir'de örnek bir projeyi daha hayata geçiren üniversitemiz, mensuplarımızın uygun fiyatlarla meyve sebze satın alabileceği 'DEÜ Manav' standının ilkini Tıp Fakültemizdeki kantininde hizmete açtı. Hayırlı olsun.” paylaşımı ile duyurdu.

İzmir'de örnek bir projeyi daha hayata geçiren üniversitemiz, mensuplarımızın uygun fiyatlarla meyve sebze satın alabileceği 'DEÜ Manav' standının ilkini Tıp Fakültemizdeki kantininde hizmete açtı. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/G51LYs7kWi — Prof.Dr.Nükhet Hotar (@hotar_nukhet) 28 Şubat 2019

(İzmir/EVRENSEL)

Şirinevler tanzim satış noktasında kuyruk uzun, sinirler gergin

Sıhhiye tanzim satış noktasında yaşlılar ve emekliler yoğunlukta