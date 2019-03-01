İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yolsuzluktan yargılanabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında 3 farklı yolsuzluk suçundan dava açılabilir. Başsavcı Avichai Mandelblit, Netanyahu'nun rüşvet, dolandırıcılık ve görevi suistimal suçlarından yargılanabileceğini açıkladı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Netanyahu'nun Bezeq Telecom adlı telekomünikasyon şirketine, şirketin haber sitesi Walla'da kendisi ve eşi hakkında olumlu haberlerin yapılması için birtakım iltimaslarda bulunduğu iddiası soruşturuluyor. Ayrıca Netanyahu ve ailesi, finansal ve kişisel yardımları kapsamında 270 bin dolar niteliğinde lüks hediye almakla suçlanıyor.

Netanyahu 9 Nisan'daki seçimlerden sonra mahkemede savunmasını verecek. Savunması yeterli görülmezse de yargılanacak.

NETANYAHU: TEK AMAÇLARI SAĞ HÜKÜMETİ DEVİRMEK

Suçlamaları reddeden Netanyahu, olayı "cadı avı" olarak niteledi.

Başsavcılığın hamlesine devlet televizyonunda yayınlanan bir açıklamayla tepki gösteren Netanyahu, "Sol muhalefet bizi sandıkta yenemeyeceğini biliyor ve son 3 yıldır eşi benzeri görülmemiş türden bir cadı avı yürütüyor" dedi. Tek amacın başında olduğu sağ hükümeti devirmek olduğunu öne süren Netanyahu, "Daha uzun yıllar başbakanlık görevimi devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun partisi Likud da başsavcılığı "siyasi zulümle" suçladı.

"İDDİALAR KOALİSYONA DESTEĞİ AZALTTI"

Netanyahu ve partisi Likud; seçimler öncesi, ülkenin eski genelkurmay başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci, siyasetçi Yair Lapid'in öncülük ettiği yeni oluşan muhalefet ittifakıyla mücadele içinde. Suçlamalar, Netanyahu'nun başında olduğu koalisyonu darbelere açık bırakacak.

BBC, son kamuoyu araştırmalarının da iddiaların Netanyahu ve koalisyonuna güveni azalttığına işaret ettiğini aktardı. Likud destek kaybederse bu seçimlerde koalisyon kurması ihtimali azalacak. (DIŞ HABERLER)

Netanyahu’ya yolsuzluk tepkisi