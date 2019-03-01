01 Mart 2019 10:25

“Çocukken Michael Jackson’ın cinsel istismarına uğradık”

Michael Jackson'ın cinsel istismarlarını anlatan Leaving Neverland belgeselinde de yer alan iki erkek yaşadıklarını BBC'ye anlattı.

“Çocukken Michael Jackson’ın cinsel istismarına uğradık”

Fotoğraf: Casta03/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)

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    İngiltere’de 36 ve 40 yaşlarındaki iki erkek, BBC’ye yaptıkları açıklamada çocukken pop yıldızı Michael Jackson tarafından yüzlerce kez cinsel istismara uğradıklarını söyledi.

    36 yaşındaki Wade Robson, hakkında benzer çok sayıda iddia olan Jackson’ın kendisini 7 yaşından itibaren istismar etmeye başladığını, 14 yaşındaykense tecavüze kalkıştığını söyledi.

    40 yaşındaki James Safechuck ise 10 ila 14 yaşları arasında Jackson’ın istismarına maruz kaldığını söyledi.

    Jackson ailesinden konuya dair yapılan açıklamada ikilinin iddialarını “Kanıtlayabilecek tek bir nokta olmadığı” belirtildi.

    Robson ve Safechuck aynı zamanda Leaving Neverland belgeselinde de aynı iddiaları dile getiriyor.

    Pop müziğin simge isimlerinden Michael Jackson, 2009 yılında hayatını kaybetti. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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