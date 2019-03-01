“Çocukken Michael Jackson’ın cinsel istismarına uğradık”

İngiltere’de 36 ve 40 yaşlarındaki iki erkek, BBC’ye yaptıkları açıklamada çocukken pop yıldızı Michael Jackson tarafından yüzlerce kez cinsel istismara uğradıklarını söyledi.

36 yaşındaki Wade Robson, hakkında benzer çok sayıda iddia olan Jackson’ın kendisini 7 yaşından itibaren istismar etmeye başladığını, 14 yaşındaykense tecavüze kalkıştığını söyledi.

40 yaşındaki James Safechuck ise 10 ila 14 yaşları arasında Jackson’ın istismarına maruz kaldığını söyledi.

Jackson ailesinden konuya dair yapılan açıklamada ikilinin iddialarını “Kanıtlayabilecek tek bir nokta olmadığı” belirtildi.

Robson ve Safechuck aynı zamanda Leaving Neverland belgeselinde de aynı iddiaları dile getiriyor.

Pop müziğin simge isimlerinden Michael Jackson, 2009 yılında hayatını kaybetti. (KÜLTÜR SERVİSİ)