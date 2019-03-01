01 Mart 2019 10:07

Twitter’dan “tweet’i gizle” seçeneği

Twitter, platformda “Tweet’i Sakla (Hide Tweet)” özelliği üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Twitter’dan “tweet’i gizle” seçeneği

Fotoğraf: Pixabay

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    Twitter, “Tweet’i Sakla (Hide Tweet)” özelliği üzerinde çalışıldığını duyurdu. Özelliğin ne zaman uygulamaya konulacağı bilgisi verilmedi.

    TechCrunch’da yer alan habere göre şirketin sözcüsü, söz konusu özellik kapsamında ayrıca “Saklı Tweet’leri Göster (View Hidden Tweets)” seçeneği üzerinde de “aktif olarak çalışıldığını” söyledi.

    Yeni gizleme özelliği, kullanıcıları profillerini sessize alma ve şikayet etme seçeneklerinin yanında kullanıcıların kendi tweetlerine yazılan yanıtları gizlemelerine olanak sağlayacak. Söz konusu seçeneğin kullanıcının tweetleri kendisinin yanında diğer kullanıcılar için de saklayıp saklamayacağı belirtilmezken, özelliğin ne zaman uygulamaya konulacağı bilgisi verilmedi. (DHA)

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