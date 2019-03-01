Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredilerinde faizleri düşürdü

Ziraat Bankası, 4 Mart 2019 tarihinden itibaren konut kredilerinde 120 aya kadar tüm vadelerde faizleri aylık yüzde 1,28’e indirdi. İhtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranı aylık yüzde 1,53’e indirildi.

Bankadan faiz indirimine dair yapılan açıklamanın ilgili kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Ziraat Bankası; bir yandan konut üreticisi firmalarımız ile bireyleri düşünen çözüm önerilerini sürekli geliştirmeye devam ederken, aynı zamanda vatandaşlarımızın mümkün olan en iyi maliyetle konut edinmelerini amaçlamaktadır. Bu çerçevede Ziraat Bankası; son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarını 04 Mart 2019 tarihinden itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık %1,28’e indirmiştir." (EKONOMİ SERVİSİ)