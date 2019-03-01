01 Mart 2019 09:11Son Güncellenme Tarihi: 01 Mart 2019 10:18
Bayrampaşa'da işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı
Bayrampaşa otogar yolunda bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
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Fotoğraf: Alper Korkmaz/DHA
İstanbul Bayrampaşa'da otogar yolunda işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
Bayrampaşa Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi. İşçi servisi aynı yönde seyreden otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan servis midibüsü aydınlatma direği ve bariyere çarparak devrildi.
Kazada 29 kişinin bulunduğu servis midibüsündeki 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle hal yolunda trafik yoğunluğu oluştu. (DHA)