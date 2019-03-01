"Anketlerde manipülasyonu Erdoğan'ın ekibi yapıyor" iddiası

Yerel seçimlere gidilen süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sık sık anketlerde manipülasyon olabileceğinden bahsederken konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kemal Öztürk'ün Yeni Şafak'taki köşe yazısına taşıdığı iddidaya göre, manipülasyon bağımsız olarak yayınlanan anketlerde değil, Erdoğan’a verilen anketlerde yapılıyor olabilir, Erdoğan’a verilen anketlerde bir oynama yapılmış olabilir.

ERDOĞAN: ANKETLERDE CİDDİ MANADA MANİPÜLASYONLAR VAR

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında konuşan Erdoğan şu sözlerle manipülasyon fikrini tekrarlamış, daha net biçimde ortaya koymuştu:

"Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var. 89'da Beyoğlu'nda aday olduğum zaman anket ekibi kurmuştum. Anbean takip ederdim. Gerçekten başarılı bir anket çalışması yapan parti olduk. Fakat son dönemlerde, biz 3 firma ile çalışırız, bakıyoruz ki hiç biri bir tanesini tutmuyor. Şimdi bu seçimde daha farklı bir yöntem kurduk. Marka şirketlerle çalışmaktan çok, adı sanı duyulmamış şirketlerle sürdürüyoruz."

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Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk manipülasyon konusuna ilişkin "ortada dolaşan" bir iddiayı köşesine taşıdı:"Erdoğan’a verilen anketlerde bir oynama yapılmış olabilir."

Kemal Öztürk'ün "Anketlerde manipülasyon iddiası" başlıklı yazısında yer alan iddianın geçtiği bölüm şöyle:

"Şöyle dedi Erdoğan:

'Anketlerde ciddi manipülasyon var. Bu seçimde çalışmaları farklı bir yöntemle sürdürüyoruz. Anketlerde tutarsızlık var, meydanlar benim için en büyük anket şu anda, bu şekilde yola devam ediyorum. En büyük anket 31 Mart. 31 Mart’ta şaşmayacak bir anket var.'

Anketlerde kimin manipülasyon yaptığı konusu muğlak kaldı. Erdoğan’a verilen anketlerde mi, yoksa piyasada bağımsız olarak yayınlanan anketlerde mi bu yapıldı bilmiyorum.

Ancak ortada dolaşan iddialardan biri Erdoğan’a verilen anketlerde bir oynama yapıldığı yönünde. Bu çok büyük bir iddia.

Bizim şöyle bir çalışma anlayışımız vardı: Lidere verilen bilgi namus gibidir. Bilginin doğruluğu birkaç kere kontrol etmeden verilmez. Lideri yanıltacak bilgi vermek, fikir namusunu zedeler. O nedenle bu iddianın doğruluğuna inanmak istemem. Zira bu durumda “tuz koktu” demek gerekir."

(HABER MERKEZİ)