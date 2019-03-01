Demirören'in TFF'den istifası gazetelerde nasıl yorumlandı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanıyken bahis patronluğuna soyunan ve İddaa ihalesini kazanan Yıldırım Demirören'in istifası Demirören Holding'e ait medya gruplarında övgülerle karşılandı.

Milliyet, istifa etmemesi halinde FIFA kurallarına göre futboldan men edilecek olan Demirören'in ayrılık kararını "Etik veda" sürmanşetiyle okuyucularına duyurdu. Milliyet, sürmanşet spotunda Demirören'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkürünü de öne çıkardı.

Hürriyet de benzer şekilde Demirören için "'Gölge düşmesin' diyerek veda etti" sürmanşetini attı. Hürriyet'e göre Demirören TFF başkanlığını 7 yıldır başarıyla sürdürüyordu.

Demirören Holding'e bağlı spor gazetesi Fanatik de birinci sayfasını patronlarının dev fotoğrafı ve "Şerefle taşıdığım bu milli görevi bırakıyorum" ifadesiyle kapladı. Fanatik, Demirören'in "7 yılda sayısız dev proje" ürettiğini savundu.

Demirören'in TFF başkanıyken İddaa ihalesine girmesinin yarattığı etik sorunlara ve çıkar çatışmalarına değinmeyen iktidara yakın diğer gazeteler de istifayı yorumsuz haberlerle gördü.

Cumhuriyet ise bu dönemde "TFF bahse girdi" manşetini attığını hatırlattı ve "Cumhuriyet yazdı, geri adım attılar. Demirören'den bahis istifası" dedi.

EVRENSEL, "İSTİFA ETSE DE ETMESE DE SKANDAL" DEMİŞTİ

Evrensel, İddaa ihalesinin gündeme gelmesi sonrası Demirören'in istifa etse de etmese de skandala imza attığına vurgu yapmıştı. Spor Yazarı Mithat Fabian Sözmen, Demirören'in TFF başkanlığı pozisyonunun ihalede ona avantaj sağladığına dikkat çekmiş ancak bunun da ötesinde esas sorunun "Türkiye futbolunu yönetmek üzere görevlendirilmiş bir kişinin bu konumundan faydalannması ve bir anda bu sorumluluklarından vazgeçerek işin ticaretine soyunması" olduğunu söylemişti.

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İSTİFA ETMESEYDİ, MEN EDİLECEKTİ

FIFA Etik Kuralları'nın 26. maddesi, bu kurallara tabi kişilerin bahis oynatan şirketlerle doğrudan ya da dolaylı yoldan çıkarı olmasını yasaklıyor. Bu maddeyi ihlal edenlere ise asgari 100 bin İsviçre frangı (Yaklaşık 520 bin TL) para cezasının yanı sıra üç yıla kadar futbol faaliyetlerinden men cezası verilmesi öngörülüyor. Bir başka deyişle Demirören TFF başkanlığından istifa etmeseydi FIFA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacaktı. (MEDYA SERVİSİ)

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