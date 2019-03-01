Tuğluk'un annesinin cenazesine saldıranlardan biri muhtar adayı oldu

HDP'nin eski eş genel başkanı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine yönelik saldırının faillerinden biri olan Murat Alp saldırının yaşandığı mahalleden muhtar adayı oldu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nden aday olan Murat Alp'in saldırı gecesi gözaltında tutulduğu karakolda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıkmıştı. Fotoğraf için konuşan Soylu “Mahalle eşrafı karakolda bizimle fotoğraf çekilmek istedi” demişti.

Murat Alp saldırı gecesi Facebook hesabından "adamın kralı içişleri bakanımız süleyman soylu" notuyla fotoğraf paylaşmıştı.

MUHTAR ADAYI OLDU

Artıgerçek’ten Derya Okatan’ın haberine göre, Murat Alp 31 Mart yerel seçimleri için İncek Mahallesi’nden muhtar adayı oldu.

Murat Alp'in muhtar adaylığı ile ilgili tanıtım görseli.

Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırı

"BURAYA ERMENİ GÖMDÜRTMEYİZ!"

Irkçı saldırıya dair görüntülerde Murat Alp'in de yer aldığı, hatta kitleyi kışkırtan konuşmalar yaptığı açıkça görünüyor.

Hatun Tuğluk’un cenazesi Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahalle Mezarlığı’na defnedilmek istenmiş, ancak ırkçı saldırı sonucu cenaze mezardan çıkarılarak Tunceli’ye götürülmüştü.

“Buraya Ermeni gömdürtmeyiz” diyerek cenazeye saldıran 19 kişi hakkında dava açılırken, Alp’in de içinde olduğu üç tutuklu sanık ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Alp, duruşmada kendisini “Cenazeyi terörist cenazesi diye biliyordum. Her gün şehit cenazelerinden sıkıldığımız için bunu yaptık” diye savunmuş, cenaze sahiplerine küfür ettiğini kabul etmişti. Alp, Soylu ile çektirdiği fotoğrafa dair sorulara yanıt vermemiş ve cenaze sahiplerinden özür dilemişti. (HABER MERKEZİ)

Hatun Tuğluk'un cenazesine saldırıyla ilgili yeni görüntüler

Tuğluk'un cenazesine saldıranlara ilk duruşmada tahliye