İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi (1 Mart 2019)

Marmara Denizi'ndeki aşırı rüzgar ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüzlerinin (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. İDO ve BUDO iptal edilen seferleri sitelerinden duyurdu.

İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:

07.30 - Bostancı-Beşiktaş

07.40 - Bostancı-Kadıköy-Bakırköy

07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.10 - Beşiktaş-Bostancı

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

12.00 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma

BUDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

08:30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)

09:30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)

(HABER MERKEZİ)