01 Mart 2019 07:26
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi (1 Mart 2019)
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
Fotoğraf: DHA
Marmara Denizi'ndeki aşırı rüzgar ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüzlerinin (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. İDO ve BUDO iptal edilen seferleri sitelerinden duyurdu.
İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:
- 07.30 - Bostancı-Beşiktaş
- 07.40 - Bostancı-Kadıköy-Bakırköy
- 07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
- 07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 08.10 - Beşiktaş-Bostancı
- 08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
- 12.00 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma
BUDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:
- 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
- 08:30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)
- 09:30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09:30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
- 10:00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 10:30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)
(HABER MERKEZİ)