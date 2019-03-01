Urfa'da 3 çocuğunu istismar ettiği ileri sürülen baba tahliye edildi

Urfa’nın Haliliye ilçesinde 3 çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan H. N, serbest bırakıldı.

14 yaşındaki Z.N, 18 yaşındaki R.N ve 23 yaşındaki R.N babaları tarafından yıllarca istismara uğradıklarını söyleyerek şikayetçi olmuş bunun üzerine, konuşma ve işitme engelli olan baba H. N, 2018 Ağustos ayında tutuklanarak Eyyübiye Cezaevi’ne gönderilmişti.

Urfa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşması dün görüldü. Duruşmayı Urfa Barosu Kadın Komisyonu, Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği, Urfa İl Kadın Platformu da ta takip etti.

Sanık H.N, 4 çocuğu ve anne A.N hazır bulunduğu duruşma tanıkların dinlenmesi ile başladı. Mahkeme Urfa Barosu ve Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği’nin katılma taleplerini reddettikten sonra Sanık H.N’nin tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı 18 Nisan’a erteledi.

Duruşma sonrası konuşan Urfa Barosu Kadın Komisyonu Başkanı avukat Serap Polat, katılma taleplerinin reddedildiğini ancak hukuki olarak aileye destek sunmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Mahkeme H. N’nin tahliyesine karar verdi. İleriki süreçte delilleri değerlendireceklerini ona göre karara varacaklarını, ancak bu aşamada tutuksuz yargılanması gerektiği kanaatinin oluştuğunu belirttiler. Biz bu verilen tahliye kararına karşı bir itirazda bulunacağız. Urfa Barosu Kadın Komisyonu ve Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği olarak davayı takip etmeye devam edeceğiz” dedi. (MA)

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