Bursa'da yatak fabrikası deposunda yangın

Bursa’da Nilüfer ilçesinde yatak fabrikasına ait depolama bölümünde yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan alevlere 20 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, olay sırasında depoda kimsenin bulunmadığı belirtildi. Yangın, yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Nilüfer ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki bir yatak fabrikasının deposunda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevleri fark eden çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DHA'nın haberine göre yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 10 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangın anında çalışanın olmadığı belirtildi. Kısa sürede geniş alana yayılan alevler kilometrelerce uzaktan görüldü.



20 itfaiye aracı ve 80 kişilik itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında zaman zaman depoda alev topu şeklinde parlamalar meydana geldi. Yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polislerin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.(HABER MERKEZİ)