28 Şubat 2019 22:34

Moody's: Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 2 daralacak

Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 2,0 seviyesinde daralmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Moody's: Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 2 daralacak

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    Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 2,0 seviyesinde daralmasının öngörüldüğünü açıkladı.

    Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in "2019-2020 Makro Ekonomik Görünüm" güncelleme raporu yayımlandı. Küresel ekonomiye dair büyüme beklentilerinin yer aldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 2,0 seviyesinde daralmasının, 2020 yılı sonunda ise yüzde 3 büyümesinin öngörüldüğü kaydedildi.

    Enflasyonun yakın vadede politika gevşemesine izin verecek derece hızlı bir şekilde azalmasının beklenmediği tahmin edildi. 

    Raporda,ayrıca cari açık tarafında kaydedilen gelişmenin ağırlıklı olarak ithalattaki azalışın ve düşük petrol fiyatlarının yansıması olduğu belirtildi.

    KÜRESEL EKONOMİ ZAYIFLAYACAK

    Bloomberg'in haberine göre raporda, "Küresel ekonomi, 2019 yılında ve 2020'nin başlarında zayıflamaya devam edecek. Parasal politika normalleşmesinin hızı 2019'da yavaşlayacak. Ekonomik büyüme giderek ılımlı hal aldıkça ve bilanço riskleri aşağı doğru yönlendikçe, başlıca merkez bankalarının daha temkinli bir yaklaşım göstermesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

     

    Raporda ABD Merkez Bankası Fed'in politika faizini bu yıl içerisinde üç veya dört kez değil, sadece bir veya iki kez artırmasının, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) ise mevduat ve yeniden finansman faizlerini bu yılın ikinci yarısı yerine 2020 yılında yükseltmesinin beklendiği kaydedildi.

    Küresel ekonominin geçen yılın son çeyreğinde dikkate değer şekilde zayıfladığı belirtilen raporda, 2019 yılı ve 2020 yılının başlarında da bu zayıflamanın devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

    "G-20 EKONOMİLERİNİN BÜYÜMESİ YAVAŞLAYACAK"

    Raporda, G-20 ekonomilerinin geçen yıl kaydettiği ortalama yüzde 3,2 seviyesindeki büyümenin ardından, bu yıl sonunda yüzde 2,9, gelecek yıl ise yüzde 2,8 seviyesinde büyümesinin beklendiği belirtilerek, "Bazı gelişmekte olan ekonomilerde büyüme zayıflığını korurken, gelişmiş ekonomilerde ekonomik büyüme potansiyel seviyelerine doğru ılımlı yavaşlayacak" ifadesine yer verildi.

    Raporda, küresel büyümeye ilişkin risklerin aşağı yönlü olduğu belirtilirken, Çin ekonomisinin beklenenden daha sert yavaşlaması ihtimalinin ve bunun olası küresel yansımalarının, ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin daha da artmasının ve piyasalarda finansman koşullarının sıkılaşmasının olası temel riskler arasında görüldüğü kaydedildi.

    ABD VE AVRO BÖLGESİ BÜYÜME BEKLENTİLERİ

    ABD ekonomisinin 2019 yılında yüzde 2,5, 2020 yılında ise yüzde 1,7 seviyesinde büyüme kaydedeceği tahminine yer verilen rapora göre, Avro Bölgesi'nde ise bu yılın sonunda ekonomik büyümenin yüzde 1,6, gelecek yıl ise yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

    Rapora göre, Almanya'da 2019 yılının sonunda ekonomik büyümenin yüzde 1,5, 2020 yılının sonunda ise yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Arjantin ekonomisinde bu yılın sonunda yüzde 1,5 daralma, gelecek yılın sonunda ise yüzde 1,5 büyüme beklentisine yer verildi.

    Çin'de ise 2019 ve 2020 yıllarında ekonomik büyümenin yüzde 6,0 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

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