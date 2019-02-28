Trump: Suriye'de IŞİD'in elindeki toprakların yüzde 100'ünü geri aldık

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de IŞİD'le mücadeleyi kazandıklarını belirterek, "IŞİD'in elindeki toprakların yüzde 100'ünü geri aldık." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'da yaptığı ikinci zirvenin ardından Alaska'da mola veren ve Elmendorf Hava Kuvvetleri Üssü'nde konuşan Trump, Suriye konusunda açıklamalarda bulundu. 2018 Aralık ayında IŞİD'i yendiklerini ve artık askerlerin ülkelerine geri dönebileceğini söyleyen Trump, "Hep Suriye'deki IŞİD'in hilafeti konusunda yüzde 90, 92 diye duyuyordunuz. Artık hepsine sahibiz. IŞİD'in elindeki toprakların yüzde 100'ünü geri aldık" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki Amerikalı komutanların "bir haftamız kaldı" dediğini ve kendisinin "artık bunu bitirin" dediğini söyleyen Trump, "mücadeleyi kazandık" dedi.

ABD Başkanı Trump, 20 Aralık 2018'de, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi konusunda, "Orada olmamızın tek nedeni IŞİD'ti ve IŞİD'i yendik" açıklamasını yapmıştı. Trump'tan daha sonra IŞİD'in elindeki toprakların yüzde 99'unu aldıklarını belirten açıklamalar gelmiş, son olarak 16 Şubat'ta "Suriye hakkında 24 saat içinde harika haberler vereceğim" ifadesini kullanmıştı. (DIŞ HABERLER)

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