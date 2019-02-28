Kasımpaşa’yı 2-1 yenen Akhisarspor yarı finale yükseldi

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Akhisarspor, yarı finalde Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

7. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Orta sahada buluştuğu topla sağ kanatta ilerleyen Trezeguet, pasını Koita'nın koşu yoluna gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Lukac meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikada Karim Hafez'den topu kapan Josue, ceza sahasına girerken pasını arka direkteki Barbosa'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza alanında kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

18. dakikada Akhisarspor öne geçti. Ani gelişen atakta Josue, Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Zeki Yavru'nun koşu yoluna pasını gönderdi. Ceza yayının sağından içeri giren Zeki'nin yerden pasında Barbosa'nın arka direkte dengesini kaybetmesine rağmen dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1

37. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Veysel Sarı, pasını Trezeguet'ye aktardı. Trezeguet, sağ çaprazdan ceza sahasına girip, son çizgiye indikten sonra pasını yerden Koita'ya çıkardı. Koita'nın altıpas üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

İLK YARI SONUCU: 1-1

69. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest atışta Koita'nın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Lukac kontrol etti.

72. dakikada İlhan Depe'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortada Koita'nın penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

75. dakikada Sadiku'dan aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın dar açıdan yaptığı sert vuruşta kaleci Lukac topu kornere çeldi.

78. dakikada Josue'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

84. dakikada Akhisarspor mücadelede üstünlüğü tekrar ele geçirdi. Josue'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden kullandığı serbest atışta altıpasın önünde Serginho'nun şutunda kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesi yeterli olmadı ve top filelere gitti: 1-2

Mücadeleyi 2-1 kazanan Akhisarspor, kupada adını yarı finale yazdırdı.

Bu arada, maçın bitiş düdüğünün ardından Akhisarsporlu Elvis Manu ile Kasımpaşalı Karim Hafez arasında gerginlik yaşandı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, ilk anda 2 futbolcuya da sarı kart gösterdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu ekrandan izleyen hakem Kardeşler, rakibine tokat attığı gerekçesiyle Manu'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlanmasıyla yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Kupada bu turun sürprizini Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor gerçekleştirdi. Bir önceki turda Fenerbahçe'yi eleyen Ümraniyespor, çeyrek finalin ilk maçında Trabzonspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Rövanşta rakibini 3-1 yenen Ümraniyespor, adını yarı finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Akhisarspor, Kasımpaşa'yı evinde 3-1, deplasmanda ise 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Kupayı en fazla kazanan takım olan Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u ilk maçta sahasında 2-0 yendi. Deplasmanda 4-2 kaybetmesine rağmen Galatasaray da yarı finalist oldu.

Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi ise Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ilk maçta 1-0 yendi, rövanşta ise aynı skorla rakibine mağlup oldu. Seri penaltı atışları sonucunda İzmir ekibini 5-3 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, yarı finale çıktı.

Yarı finalde ilk maçlar 2, 3 ya da 4 Nisan'da, rövanşlar ise 23, 24 veya 25 Nisan'da oynanacak. İlk maçlarda Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u, Ümraniyespor ise Akhisarspor'u konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nın finali ise 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak. (AA)