Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Shanahan ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda Suriye'deki son gelişmelerle, ABD'nin bölgeden çekilme süreci ve güvenli bölge konularına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerle, ABD'nin bölgeden çekilme süreci ve güvenli bölge konularının ele alındığı belirtildi. (Ankara/DHA)