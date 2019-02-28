Venezuela Dışişleri Bakanı: ABD bir kez daha bozguna uğrayacak

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde açıklamalarda bulundu.

İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumunda dün yaptığı konuşmada Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ABD Başkanı Trump'ın buluşmasını teklif ettiğini belirten Arreaza, teklifin, ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood tarafından reddedildiğini hatırlattı.

Arreaza, ABD'nin ülkesine yönelik bir saldırısı durumunda yenilgiye uğratılacağını belirterek, “Bu onların her zaman yaptığı bir şey. Diyalog istemiyorlar. Savaşı düşünüyorlar. Ama bir kez daha bozguna uğrayacaklar” dedi.

ABD'YE DİYALOG ÇAĞRISI

Konsey'deki konuşmasında ABD'ye sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yapan Arreaza, “ABD ile diyalog neden olmasın. Devlet Başkanı Maduro ile Trump neden buluşmasınlar? Dolayısıyla ortak bir zeminde buluşup aralarındaki görüş ayrılıklarını izah edebilirler” ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood ise düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'nın ABD Başkanı Trump'a yaptığı görüşme çağrısına olumsuz yanıt vererek, “Başkan Trump Venezuela'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor. O da Juan Guaido” ifadesini kullanmıştı.

GUAİDO BREZİLYA'DA

Venezuela'da kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ise Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmek üzere başkent Brasilia'ya geldi.

Guaido'nun, Brezilya'da Bolsonaro'nun yanı sıra Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, Kongre üyeleri ve bazı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Hamilton Mourao, ülkesi üzerinden Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Mourao, Bolsonaro hükümetinin, Venezuela'ya karşı askeri müdahalenin Brezilya toprakları üzerinden yapılmasına karşı olduğunu belirterek, “Her şeyden önce ülkede yabancı bir askeri varlığın bulunması için Ulusal Kongre'nin izni gerektiğini hatırlamanız gerekir ve hükümet, bunu basit bir şekilde yapmaz” ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya'da da Venezuela'daki krizin masaya yatırıldığı Lima Grubu toplantısında, askeri müdahaleden kaçınılması çağrısı yapılmıştı. Daha önce Venezuela hükümetine destek açıklayan Meksika ise Lima Grubu'nda yer almasına rağmen toplantıya katılmamıştı.

İSPANYA ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞI, SERT YAPTIRIMLARDAN YANA

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell de Madrid'de gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri müdahaleye karşı çıktıklarını söyledi ve devamında daha sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini savundu.

“Askeri müdahale bir çözüm değil” diyen Borrell, Venezuela'daki gelişmelere bağlı olarak bu ülkeye karşı çok daha sert yaptırımların alınacağı, bu konuya ilişkin AB'de görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Borrell ayrıca Venezuela'da kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido tarafından İspanya'ya atanan Antonio Ecarri'nin ‘büyükelçi’ değil, ‘diplomatik temsilci’ olarak tanınabileceğini ifade etti. (AA)

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