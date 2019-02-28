28 Şubat 2019 19:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü
Hindistan’la savaşın eşiğine gelen Pakistan’ın Başbakan’ı İmran Han, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştü.
Fotoğraf: Faisal Khan/AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisini arayan Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. (AA)
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