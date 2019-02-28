Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği merkezler (1 Mart)

Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı'daki bazı okulların tatil edildiği bildirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerinde eğitime 1 Mart Cuma günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ÇATAK

Van'ın Çatak ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 Mart'ta tatil edildi. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Türkmen, bu nedenle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak, ilk ve orta dereceli okullarda 1 Mart'ta eğitime ara verildiğini bildirdi.

RİZE

Rize'de de etkili kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar 1 Mart’ta tatil edildi. Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesi ile bağlı köylerinde, taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edildiği duyuruldu. (AA)