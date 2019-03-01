Diyarbakır Baro Başkanı: Can kaybı olmadan Öcalan’la görüşme sağlansın

Şerif KARATAŞ

Diyarbakır

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle HDP Milletvekili Leyla Güven ve Türkiye’nin farklı cezaevlerinde 300’ün üzerinde mahpusun sürdüğü açlık grevinin can kaybıyla sonuçlanmaması için, Öcalan’ın yasal hakkı olan görüşmenin sağlanması gerektiğini belirtti.

PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevinde 8 Kasım 2018’de açlık grevine başlayan ve sonra tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekilli ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in açlık grevi devam ediyor. Türkiye’nin farklı cezaevlerinde 331 tutuklu ve hükümlünün de açlık grevi kritik aşamaya doğru gidiyor. Açlık grevlerinde can kaybının yaşanmaması için Adalet Bakanına mektup göndererek, Abdullah Öcalan’la görüşmeye ve sorumluluk almaya hazır olduklarını bildiren Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın,Güven’in durumuyla ilgili maalesef bakanlık düzeyinde bir gelişme sağlayamadıklarını anlatan Aydın, bunun da kendileri için üzüntü ve endişe verici olduğunu belirtti.

"TALEP YASAL TALEPTİR"

Güven’in açlık grevinin 114’üncü gününe girdiğini hatırlatan Aydın şunları söyledi: “Hep şunu söyledik: Biz hukuk örgütü olarak açlık grevlerini desteklemiyoruz. Çünkü kendi yaşamınızı tehdit ediyorsunuz. Bir hakkı savunurken, başka bir hakkı ihlal etmeyin, diye hep söyledik. Ama şunu da söyledik: Leyla Güven’nin açlık grevinin gerekçesi yasal bir gerekçe 5275 sayılı Yasa’nın 59’uncu maddesine göre Türkiye’deki bir mahpusun bir tutuklu ya da hükümlünün hangi koşullarda kimlerle görüşebileceği çerçevesi son derece net bir şekilde belirtilmiş. Bir muğlaklığa yer vermeyecek şekilde. Öcalan da Türkiye’de 300 bine yaklaşan mahpuslardan birisi. Evet, temsiliyeti ayrı bir mesele, söylediği sözlerinin kamuda karşılığı ayrı. Biz bir hukuk örgütüyüz. Biz şuna bakarız: Bu talep haklı mıdır değil midir? Bu talep yasal mıdır değil midir? Yasal taleptir.” Öcalan’ın ailesiyle, avukatlarıyla, vasisiyle görüşmesinin önünde yasal bir engelin olmadığını belirten Aydın, “Tek engel şu anki devletin politikası. Bu da hukukiliğe işaret ediyor. Umuyoruz Leyla Güven’le birlikte açlık grevindeki kişilerin bir can kaybı, herhangi bir kalıcı hasar yaşanmadan bu süreç yasaya uygun bir şekilde sonuçlanır” diye konuştu.