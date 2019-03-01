TEİS: Raporlu ilaçlara bile fiyat farkı ödeniyor

Burcu YILDIRIM

Ankara

Gazetecilerle bir araya gelen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç fiyat artışlarının ardından hastaların raporlu ilaçlara bile fiyat farkı ödediğini belirtti. Depolarda bulunmayan ilaçların bir gecede depolara ulaştığına dikkat çeken Saydan;“Türkiye’nin her yerinde bulunmayan bu ilaçlar bir gecede nasıl ulaştı?” diye sordu.

Avro kurundaki yaşanan artışla birlikte birçok firmanın ilaç ithalatını ya azalttığını ya da tamamen durdurduğunu belirten Saydan, “Herkes 19 Şubat’ta yürürlüğe giren ilaç fiyatlarındaki artışa odaklanmış durumdaydı. Her geçen gün artan maliyetler, ilaçların piyasada bulunabilir olmasının önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir” dedi. Saydan, geçen yıldan bugüne kadar çeşitli ilaçlarda 52, 2004 yılından bu yana ise 832 defa ilaç fiyatlarındaki düşüş nedeniyle zarar edildiğini söyledi.

İlaç fiyat artışlarının ardından depolarda bulunmayan ilaçların bir gecede depolara ulaştığına dikkat çeken Saydan, “İlaçlara baktığımız zaman imal tarihleri 2017/2018 yılları olduğunu tespit ettik. Daha önce imal veya ithal edilen ilaçların son kullanma tarihine baktığımızda 2019/2020 yılları olduğunu gördük. Türkiye’nin her yerinde bulunmayan bu ilaçlar bir gecede nasıl ulaştı? Nerede bekliyorlardı” diye sordu.

‘RAPORLU İLAÇLARA BİLE FİYAT FARKI’

Astım ve KOAH tedavisinde kullanılan ilaçlarda hastaların, raporlu olmasına rağmen fiyat farkı ödemek zorunda olduğunu belirten Saydan, “3 kutu astım ilacına hastalar 60 TL’ye varan farklar ödüyorlar. Üstelik bu ilaçların fark ödemeden alacakları birebir eş değeri de bulunmuyor” dedi.

‘TİCARİ İSİM DEĞİL ETKEN MADDE ÖNEMLİ’

TEİS olarak reçetelere etken maddelerin de yazılmasını istediklerini söyleyen Saydan, “Çünkü ilacın etkisi ticari isminden değil etken maddesindendir. Bu sebeple ilaç firmalarının hekimler üzerindeki baskısı son bulacaktır. İlaç firmalarının promosyon vb. çalışmaları çok azalacağı için gereksiz ilaç yazılımı ve tüketimi çok azalacaktır. Bu durum ülkemiz için yerli ilaç politikamızın oluşturulmasında etkili olacak ve ilaç için bütçemizden dış ülkelere aktarılan para azalacaktır” dedi.

Saydan, yetkilileri ve hastaları mağdur eden tüm bu uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.