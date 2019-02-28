Brezilya'da trenler çarpıştı: Makinist öldü, 8 kişi yaralandı

Brezilya'nın en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'da 2 banliyö treninin çarpışması sonucu bir makinist öldü, 8 kişi de yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre tren kazası, dün (27 Şubat) Sao Cristovao istasyonunda, bir banliyö trenin, bir başka trene arkadan çarpması sonucu gerçekleşti. Olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri sıkışan makinisti 8 saat sonra çıkarabildi. Hastaneye kaldırılan makinist hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası yaşananlar ve kurtarma çalışmaları istasyondaki yolcular tarafından görüntülendi. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: DHA